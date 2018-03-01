Master Of Cake İstanbul 2018 Festivali'nin Tanıtımı Yapıldı

Türkiye ve yurt dışından, pastacılık alanında çalışmalar yapan girişimci ev hanımlarının yanı sıra pastacılık sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin katılacağı Master Of Cake İstanbul 2018 Festivali'nin (Pasta Yarışması ve Pastacılık-Çikolata Festivali) 4'üncüsü mart ayında yapılacak.

Samsun'da bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, İstanbul'da 10-11 Mart 2018 tarihleri arasında Elite World Europe Hotel'de gerçekleştirilecek festivale, yerli ve yabancı 200'ün üzerinde pastacının katılacağı bildirildi.

Master Of Cake Kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, ilki Samsun'da yapılan ve dördüncüsü İstanbul'da düzenlenecek festivalin, Samsun'un markası olduğunu söyledi.

Dünyaca isim yapmış pasta sanatçılarının İstanbul'da gerçekleşecek festivale katılacaklarını vurgulayan Uludoğan, şöyle devam etti:

"Master Of Cake 2018 İstanbul festivalinde pasta yarışması için 200'ün üzerinde yarışmacı katılacak. Master Of Cake markası Samsun'a ait bir markadır. Bu nedenle İstanbul'da düzenlenecek olan festivalimizin tanıtım toplantısını Samsun'da yapıyoruz. Festivale sadece Türkiye geneli değil, dünyadan da katılım olacak. Festivalde pastacılık ve çikolatacılık şöleni yaşanacak. 500'ün üzerinde pastacıyı ağırlayacağız. 200'ün üzerinde de pasta festivalde yarışacak. Yaklaşık 60 kişinin üzerinde yurt dışından yarışmacımız, 100'ün üzerinde de katılımcımız olacak. Sanatsal olarak en güzel pastanın seçileceği yarışmada, dünyaca ünlü pastacılardan İspanyol Daniel Dieguez başkanlığında Jeton Tiravari, Tuba Geçki, Zihni Türksel, Bayrak Özrek ve Rita Dascenzo jüri kadrosunda yer alacak."

Yarışmada her türlü pasta modellerinin bulunacağını vurgulayan Uludoğan, "Yarışmada yaklaşık 2 metrenin üzerinde devasa figürler yarışacak. Bu figürlerin mekanları kurulacak. O mekanlarda kayalar, bahçeler, kuşlar, saksılar, ağaçlar, şato, gökyüzü şeklinde pastalar yapılacak ve bunların tamamı yenilebilir malzemelerden olacak."

Konuşmanın ardından şeker hamuru ile yapılan insan figürlü pastalar basına tanıtıldı.