Maski'den Kula ve Akhisar'da Çalışma

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde 55 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından başladığı kilit parke taş döşeme işinde de yarıya gelirken, Akhisar'ın Atatürk Mahallesi'nde yer alan Ring Yolu üzerinde bir buçuk kilometrelik yağmur suyu hattı, toplamda iki kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını başlattı.

Gökçeören'in kilit parke taş döşemesinde yarıya gelindi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde 55 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından başladığı kilit parke taş döşeme işinde de yarıya geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de büyük çaplı dönüşümlere imza atıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kula'nın Gökçeören Mahallesi altyapı dönüşümünü yaşadı. 55 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenen mahallede 71 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmalarında yarıya gelindi. Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Faik Şentürk ve MASKİ ilçe Şefi Mahmut Kırkağaçlı da çalışmaları yakından takip etti. 154 Mahalle Projesi kapsamında 9 milyon TL yatırım bedeli ile çalışmaların yapıldığı Gökçeören, kısa bir süre içerisinde yepyeni bir görünüme kavuşacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gökçeören'in altyapı sıkıntısına tam anlamıyla son vermek için mahallede yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına da başladı. Üstyapı çalışmalarından sonra mahallede sokaklar bir daha kazılmasın diye yapılan çalışma ile mahalleye 3 buçuk kilometrelik bir hat kazandırılıyor. Çalışma tamamlandığında yağışlı havalar da artık Gökçeören sakinlerine sıkıntı yaratmayacak.

Gökçeören Mahalle Muhtarı Hekmet Eren, "Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Altyapımız tıkır tıkır çalışıyor. Artık hatlarımızda tıkanmalar ve patlaklar yaşanmıyor. Üstyapı çalışması yapılan yerlerin şehirden bir farkı yok. Allah razı olsun" dedi.

Akhisar ring yoluna yeni altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Atatürk Mahallesi'nde yer alan Ring Yolu üzerinde bir buçuk kilometrelik yağmur suyu hattı, toplamda iki kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar'ın Atatürk Mahallesi'ndeki 526 Sokak'ta yer alan Ring Yolu üzerinde bir buçuk kilometrelik yağmur suyu hattı ile toplamda iki kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile İlçe Şefi Murat İpek çalışmaları yerinde inceledi. Akhisar MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında, bölgede ikamet eden vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile kanalizasyon altyapısı temin edilecek.

Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, "Mahallemiz, gelişen bir bölge niteliğinde olduğundan dolayı ihtiyaçları da ister istemez çoğalıyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ'den taleplerimiz oluyor. 526 Sokak Ring yolu üzerindeki ve mahallemizin bağlısı olan yeni yerleşim yerlerindeki yaşama alanlarının altyapı sorununu çözmek üzere MASKİ yetkilileri çalışmalarına başladı. Mahallemize bir taş dahi koyandan Allah razı olsun. En küçük hizmetten en büyük hizmete kadar hiçbir zaman bizleri geri çevirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen personele çok teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA