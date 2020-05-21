Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi

Bursa ve Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi.

21.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:40

Koronavirüs tepbirleri kapsamında Türkiye'nin 32 ilinde maskesiz dışarı çıkılamayacak. Bursa ve Zonguldak'ta alınan kararla birlikte; Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin ve Amasya maskesiz çıkarı çıkmak yasaklandı.

BURSA'DA MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYACAK

Bursa Valiliği, tarafından yapılan duyuruda, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, işyeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararları uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda; İl Hıfzısıhha Kurulumuzun 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile;

İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte yazılı cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir."

ZONGULDAK'TA DA MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAK YASAKLANDI

Zonguldak Valiliği, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplanan mecliste alınan kararla birlikte yarından itibaren kentte maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Karara uymayan vatandaşlar hakkında Kabahatler Kanuna göre 392 lira para cezası uygulanacağı ifade edilen açıklamada, "Kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar yerlerinde, ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il-ilçe-belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde ayrıca toplu bulunulan her yerde usulune uygun maske takmak zorunludur. Maske takmayanlar ile ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir denildi.

Ayrıca 6 Nisan itibariyle alınan karar gereği, Zonguldak'ta ilçeler arası geçişlerde uygulanan denetimlerin de 27 Mayıs saat 00.00 itibariyle sonlandırılacağı açıklandı.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi

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