Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
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Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi

Bolu ve Gümüşhane'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 26 oldu.

Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
18.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:06

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu ve Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 26'ya yükseldi.

VALİLİK DUYURDU

Bolu Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

KURALA UYMAYANLARA İŞLEM YAPILACAK

Açıklamada, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

GÜMÜŞHANE DE LİSTEYE DAHİL OLDU

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da il genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır" denildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARINI ALAN İLLER

İl Hıfzısıhha Kurulları, Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Gaziantep, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir, Uşak, Trabzon ve Manisa'da maske kararı aldı.

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