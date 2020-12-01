Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
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Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı

01.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:59
Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı

Mertcan ÖZTÜRK / –TÜBİTAK, satın alınan maskelerin tıbbi maske olup olmadığını anlamaya yarayan bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.

Mertcan ÖZTÜRK/ –TÜBİTAK, satın alınan maskelerin tıbbi maske olup olmadığını anlamaya yarayan bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulamayı değerlendiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mikrobiyoloji ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Merdiven altı ürünlerin risk yarattığını asla unutmamak gerekir. Cep telefonlarımıza bu 'Ürün Takip Sistemi'ni indirebiliriz. Bu uygulama sonucunda satın aldığımız ürünün gerçekten bir maske olup olmadığını anlamak mümkün" dedi.

Hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler artık her yerde satılıyor. Eczaneler dışında marketler, bakkallar hatta tezgahlarda bile görmek mümkün. Pek çok vatandaş günlük hayatta kullandıkları maskelerin ne derece koruyucu olduğunu sorgular durumda. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirmiş olduğu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) uygulaması ile vatandaşlar kullandıkları maske hakkında bilgiler edinebiliyor. Cep telefonuna indirilen uygulama sayesinde kullanılan maskenin tıbbi olup olmadığı, hangi firmada üretildiği, ne zaman üretildiği gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Uygulamayı bilgisayarda da açarak maskenin barkod koduyla aynı bilgileri öğrenmek mümkün.

"ÜTS İLE MASKENİN GERÇEKTEN BİR MASKE OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN"

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Kullanılan maskelerin 3 katlı ve tıbbi maskeler olması gerektiğini ifade eden  Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bizim için önemli olan üretilmiş olan maskenin marka değeri kadar onun kalitesi de önemli. Dolayısı ile son tüketici olan bizlerin satın alınmış ürünün bir ürün takip sistemi (ÜTS) ile yani TÜBİTAK'ın yaratmış olduğu sistem ile son noktayı koymuş oluyoruz. Çünkü ne aldığımızı ve nasıl bir ürün aldığımızı anlamış oluyoruz. Bizim için önem arz ediyor. Aksi takdirde merdiven altı ürünlerin risk yarattığını asla unutmamak gerekir. Cep telefonlarımıza bu 'Ürün Takip Sistemi'ni indirebiliriz. Bilgisayarlarımızdan da aynı şekilde. Bu TÜBİTAK'ın bir uygulamasıdır. Bu uygulama sonucunda satın aldığımız ürünün gerçekten bir maske olup olmadığını anlamak mümkün. Aksi takdirde bez de kullanılabilir, kağıdı da koyabilirler. Bunların koruyuculuğunun ne olup olmadığını biz tüketicilerin yani satın alanların bilmesi gerekir" diye konuştu.

"CEP TELEFONUNA KAREKOD OKUTMAK YETİYOR"

ÜTS uygulamasını gösteren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Şunu unutmamak gerekiyor. Maske konusu bir fırsata dönebiliyor maalesef. Merdiven altı çok fazla ürün olabiliyor. Bu Ürün Takip Sistemi ile ürünümüzün bizi koruyup koruyamadığını anlamış olacağız böylece. Dolayısı ile bizim yapmamız gereken indirdiğimiz bu uygulama ile satın alırken sadece cep telefonumuzla karekod ile okuttuğunuz zaman ürünün gerçekten bizim için anlamlı bir maske olup olmadığını, doğru bir maske olup olmadığını, merdiven altı bir ürün olup olmadığını anlamamız mümkün olacak. Aynı şekilde uygulamayı bilgisayarınızdan açıp maske kutusundaki barkod numarasını yazarak maskenin tıbbi olup olmadığını, nerede ve hangi tarihte üretildiği gibi birçok bilgiyi öğrenmek mümkün" ifadelerini kullandı

"ÇOK BAŞARILI BİR UYGULAMA OLMUŞ"

Çoğu vatandaş ise henüz ÜTS uygulamasını bilmiyor. Cep telefonuyla maske kontrolü yapabileceğini duyan bazı vatandaşlar uygulamayı başarılı bulduklarını söyledi. Maskeyi eşinin marketten aldığını söyleyen Zahide Osman, " Açıkçası bilmiyordum bu uygulamayı. Ama deneyeceğim mutlaka. Bakkalda bile satılıyor yani. Kontrol etmek şart" dedi.

Özge Yurtçu ise, "Tabii ki sağlıklı olup olmadığını düşünüyoruz. Mesela siyah maskeler hiç sağlıklı gözükmüyor. Bu maskenin içini açtım baktım mesela. 3 katlıydı. Kullanabilirim, dedim. Yani uygulama güzelmiş ben indireyim telefonuma. Bakacağım bundan sonra" diye konuştu.


Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK

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