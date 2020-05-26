Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
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Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı

Bilim insanları oluşturdukları simülasyonla koronavirüs taşıyan bir kişinin maske takmadığında metro ya da ofis gibi kapalı bir ortamda hapşırmadan ya da öksürmeden yalnızca konuşarak ortamdaki diğer insanlara koronavirüs bulaştırabileceğini gösterdi.

26.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:15

ABD'li yazılım firması MSC tarafından üretilen "Tube Travel" adlı kapalı ortamda gerçekleşen seyahat simülasyonunda, koronavirüs taşıyan kişinin konuşmasıyla birlikte ağzında ve burnundan çıkan damlacıkların tüm alanı kapladığı görülüyor.

Kapalı alanda solunum damlacıklarının gidiş yollarını analiz eden model, dünyadaki pek çok ülkenin normalleşme uygulamalarını hayata geçirmesinin ardından geldi.

TOPLU TAŞIMALARDA MASKE HAYATİ ÖNEME SAHİP

Araştırmacıların koronavirüsün yayılımını durdurmak için maske takmanın gerekli olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar hapşırıken, öksürürken, konuşurken, ve hatta nefes alırken bile ağız ve burunlarında yer alan mikro-organizmalar havaya yayılmaya devam ediyor. Bu yüzden toplu taşımaları kullanan ve kapalı ortamda bulunan herkes, ağız ve burunlarını kapatan bir maske takarak kendisini ve çevresindeki insanları korumak zorunda" açıklamasını yaptı.

Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı

BEZ MASKE BİLE YÜZDE 99 KORUYOR

Öte yandan Kanadalı araştırmacılar tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise basit bir bez maskesinin bile bulaşıcı parçacıkları yüzde 99 oranında engelleyebileceği açıklandı.

Bununla birlikte dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve hükümet yetkilileri ellerin yıkanmasının, yüze dokunmamanın ve sosyal mesafeye dikkat edilmesinin normal hayata dönmenin en temel gerekliliği olduğunu söylüyor.

Uzmanlar bu kapsamda sosyal mesafeyi korumanın en önemli faktör olsa da, enfekte birinin etrafındaki sürenin sınırlandırılmasının da virüsü yayma riskini azaltabileceğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, "Kapalı alandaki meslektaşlarınızla iki metre uzaklığınıza koruyamıyorsanız, ortamda geçirdiğiniz zamanı 15 dakika ile sınırlayın" ifadeleri kullanıldı.

Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
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