Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, 10 ilimizde zorunlu hale getirildi. O iller şöyle sıralanıyor; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak.

Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
14.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:33

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 10 ilde zorunlu hale getirildi.

HANGİ İLLERDE YASAKLANDI?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

ERDOĞAN: MASKESİZ EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini açıklamıştı.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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