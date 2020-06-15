"Maske takın, süre tutun, sınavın provasını evde yapın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Maske takın, süre tutun, sınavın provasını evde yapın"

Koronavirüs salgını nedeniyle tarihi değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara hazırlık sürecinde ve sınav sırasında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr.

15.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:20
Koronavirüs salgını nedeniyle tarihi değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara hazırlık sürecinde ve sınav sırasında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Hazırlık sürecinde öğrencilerin, sınavda giyecekleri kıyafetlerle süre tutarak ve maske takarak sınavdaymış gibi deneme çözmeleri, sınav sürecinin provası olur ve sınav kaygısını azaltır." dedi.

Pandemi koşulları nedeniyle yaşanan belirsizliğin ardından 27-28 Haziran'da yapılacağı açıklanan YKS yaklaşırken üniversite adayları, hayatlarının sınavına bu yıl virüs salgını gölgesinde hazırlanıyor. Uzmanlar, bir yandan pandemi şartları bir yandan da daralan zamanın, öğrencilerin daha fazla kaygılanmasına neden olduğunu belirtiyor. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, yoğunlaşan kaygı ve endişenin sınav hazırlığını olumsuz etkilememesi için adaylara tavsiyelerde bulundu.

"BELLİ SEVİYEDEKİ KAYGI OLUMLUDUR"

Öğrencilerin hazırlık sürecinde kendini yetersiz hissetme, başaramayacaklarına yönelik korku, tedirginlik, sınavın kötü geçeceğine dair olumsuz düşünceler, huzursuzluk, yeme düzeninde bozulmalar gibi sorunlar yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Koçkar, belli bir seviyede kaygının öğrencileri harekete geçirerek olumlu bir rol oynadığını ancak bu kaygının baş edilemeyecek düzeyde olmasının sadece sınav sürecini değil, aynı zamanda günlük hayatı da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Öğrencilerin daha önceki olumsuz tecrübelerine odaklanmak yerine, sınava yönelik olumlu ve motivasyonlarını yükselten düşüncelerini çeşitlendirmeye çalışmasının yararlı olacağını vurgulayan Prof. Dr. Koçkar şunları söyledi: "Adaylar, 'Matematik çok zorlandığım bir ders olmasına rağmen, düzenli çalışarak netlerimi artırdım' örneğindeki gibi başarılı oldukları deneyimlerini gözden geçirebilir. Öğrenciler, tüm dikkatlerini bedenlerine vererek, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi fiziksel belirtilere odaklanmamalı. Bu belirtilere odaklanmak, stresle başa çıkmalarını zorlaştırır. Bu süreçte gevşeme egzersizleri yapmak, kısa molalar vermek, sınav kaygısı ve stresiyle başa çıkmalarını kolaylaştıracaktır. Kaygı eğer başa çıkılamayan ve günlük hayatı etkileyen bir boyuta ulaştıysa mutlaka en kısa zamanda bir uzmandan destek alınması, bu süreci yönetebilmek adına yararlı olacaktır."

"SINAVDA GİYECEĞİNİZ KIYAFETLERLE SÜRE TUTARAK PROVA YAPIN"

Sınava kadar olan süre içerisinde öğrencilerin öncelikle konu eksiklerini tamamlamaya yönelik bir plan oluşturması gerektiğini belirten Prof. Dr. Koçkar, hazırlık sürecine dair öğrencilere şu önerilerde bulundu: "Sınavda giyecekleri kıyafetlerle süre tutarak ve maske takarak sınavdaymış gibi deneme çözmeleri, sınav sürecinin provası olur ve sınav kaygısını azaltır. Bu süreçte öğrencilerin, sınavın açıklanan tarihte yapılacağı gerçeğini kabul edip, bu durumu göz önüne alarak çalışma süreçlerini planlamaları yararlı olacaktır. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymaları önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki gerçekçi olmayan hedefler motivasyonu olumsuz etkiler."

SINAV ANINDA KONSANTRASYON NASIL SAĞLANMALI?

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Öğrencilerin, sınavda bir miktar heyecan ve stres belirtisi yaşaması beklenen bir durum. Sınav başarısını etkileyen birçok farklı faktör vardır ve sınav esnasındaki konsantrasyon bunların başında gelir." dedi ve ekledi: "Her öğrencinin dikkat süresi birbirinden farklıdır ancak çeşitli yöntemlerle bu dikkat süresi artırılabilir. Soruları okurken çok hızlı veya çok yavaş okumak, soruyu anlayıp doğru cevaplanmasını zorlaştırabilir. Her öğrencinin dikkati sınav sürecinde dağılır, bu gayet normaldir. Öğrenciler dikkatlerinin dağıldığını hissettiklerinde, bir yudum su içmek veya birkaç derin nefes almak gibi çok kısa molalar verebilir. Sınav esnasında yapamayacakları sorularla vakit harcamak yerine, dikkatlerini yapabilecekleri sorulara yönlendirmeli, daha sonra zorlanacaklarını düşündükleri sorulara yönelmeliler. Ayrıca sınav öncesinde güvendikleri bir rehber öğretmen veya öğretmenle bireysel sınav stratejilerini geliştirmeleri de çok yararlı olur. Böylelikle sınav anında zamanı etkili kullanarak konsantrasyonlarını artırabilirler."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Kenan Doğulu Tamer Karadağlı
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: "Maske takın, süre tutun, sınavın provasını evde yapın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 09:26:36. #1.14#
title