Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Unicorn hangi ünlü, belli oldu mu?
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Maske Kimsin Sen programı bugün final yapıyor. Daha önceden toplam 8 maske açıklanmıştı. Bugün ise geriye kalan 6 maske de açıklanacak ve tüm maskeler belli olacaktır. Açılmayan maskelerden birisi de Unicorn olmuştu. Peki, Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Unicorn hangi ünlü, belli oldu mu? Unicorn maskesi gerçekte kim çıkmıştır? İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen Unicorn beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Unicorn maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Unicorn hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
Maske Kimsin Sen'de Unicorn'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Unicorn maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Unicorn maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- Wilma Elles (Eda Ece'nin tahmini)
- Farah Zeynep Abdullah
- Nilgün Belgün
- Yeliz Kuvancı (Alican Yücesoy'un tahmini)
- Ayça Bingöl (Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un tahmini)
Maske Kimsin Sen Unicorn maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.