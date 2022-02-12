Maske Kimsin Sen Tavuskuşu beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Tavuskuşu maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Tavuskuşu kimdir? Tavuskuşu maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Tavuskuşu hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN TAVUSKUŞU KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Tavus Kuşu'nun performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Tavus Kuşu maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.

Tavus Kuşu maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

- Emre Altuğ (Melis Sezen'in tahmini)

- Bülent Çolak

- Sarp Apak

- Alper Kul (Doğu Demirkol'un tahmini)

- Bülent Şakrak (Eda Ece'nin tahmini)

İzleyicilere göre Tavus Kuşu maskesinin altında yukarıdaki ünlü oyunculardan birisi vardır. Tahminler bu şekilde.

Maske Kimsin Sen Tavuskuşu maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.

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