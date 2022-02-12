Maske Kimsin Sen Tavuskuşu kimdir? Tavuskuşu maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Tavuskuşu hangi ünlü, belli oldu mu?
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Maske Kimsin Sen programı bugün final yapıyor. Daha önceden toplam 8 maske açıklanmıştı. Bugün ise geriye kalan 6 maske de açıklanacak ve tüm maskeler belli olacaktır. Açılmayan maskelerden birisi de Tavuskuşu olmuştu. Peki, Maske Kimsin Sen Tavuskuşu kimdir? Tavuskuşu maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Tavuskuşu hangi ünlü, belli oldu mu? Tavuskuşu maskesi gerçekte kim çıkmıştır? İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen Tavuskuşu beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Maske Kimsin Sen Tavuskuşu maskesinin altında hangi ünlü isim var merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen Tavuskuşu kimdir? Tavuskuşu maskesinin altından hangi ünlü çıktı, tahminler nelerdir? Tavuskuşu hangi ünlü, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
Maske Kimsin Sen'de Tavus Kuşu'nun performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Tavus Kuşu maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.
Tavus Kuşu maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- - Emre Altuğ (Melis Sezen'in tahmini)
- - Bülent Çolak
- - Sarp Apak
- - Alper Kul (Doğu Demirkol'un tahmini)
- - Bülent Şakrak (Eda Ece'nin tahmini)
İzleyicilere göre Tavus Kuşu maskesinin altında yukarıdaki ünlü oyunculardan birisi vardır. Tahminler bu şekilde.
Maske Kimsin Sen Tavuskuşu maskesinin altındaki isim bugün açıklanacak.