Maske Kimsin Sen İskelet kimdir? İskelet maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen İskelet gerçek ismi nedir? - Haberler
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Maske Kimsin Sen İskelet kimdir? İskelet maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen İskelet gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen İskelet kimdir? İskelet maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen İskelet gerçek ismi nedir?
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Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de İskelet oldu. Peki, Maske Kimsin Sen İskelet kimdir? İskelet maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen İskelet gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen İskelet beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen İskeletkimdir? İskelet maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen İskelet gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen İskelet maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen İskeletkimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen İskelet hangi ünlü çıktı?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA (Derya Baykal)

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani)

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

Maske Kimsin Sen'de İskelet'in performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz İskeletmaskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.

İskelet maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

  • - Keremcem

İzleyicilerin tahminine göre İskeletmaskesinin altında "Keremcem" bulunuyor. Tabii ki bu tamamen tahmindir. İlerleyen bölümlerde gerçekten kim var hep birlikte göreceğiz.

Maske Kimsin Sen İskelet kimdir? İskelet maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen İskelet gerçek ismi nedir?

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

  • Gözcü (Ümit Karan)
  • Gladyatör (Hazer Amani)
  • Ağaç (Derya Baykal)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz İskeletkimdir belli olmadı.

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

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