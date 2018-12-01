Nilüfer Edebiyat Müzesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Masala Şiir, Şiire Masal Geldi' anlatısı, edebiyat tutkunlarını büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi Mahallesi'nde (Gümüştepe) hayata geçirdiği Türkiye'nin alanında ilk ve tek Edebiyat Müzesi olma özelliğini taşıyan Nilüfer Edebiyat Müzesi, bu kez 'Masala Şiir, Şiire Masal Geldi' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yazar-Şair Sezai Sarıoğlu ile cam altı resimde Şahmaran ustası ve masal anlatıcısı Ebuburak Toparlı, meraklılarını masal ve şiirle bütünleştirerek büyülü bir yolculuğa çıkardı. Sezai Sarıoğlu'nun, kendi eserleri ve usta şairlerin şiirlerinden kesitler sunduğu etkinlikte Ebuburak Toparlı da anlattığı masallarla izleyenleri mest etti.

"Kendimizle yeniden tanışmalıyız"

Masallar ve şiirlerin insanlara yeniden tanışmayı fısıldadığını söyleyen Sezai Sarıoğlu, "Günümüzde artık eski tanışmalar yetmiyor. Kötülüklerle baş etmek için yeni tanışmalara ihtiyaç var. Tanıştığımız her şeyle yenilerine davet ediyor hayat. Aslında kendimizle yeniden tanışmalıyız. Masallar şiirler bize bunu söylüyor. Mekanı, bilgiyi algıyı bir yere sabitlersek her şeyimiz bayatlar. Bu şekilde kötülük dünyasıyla başa çıkamayız. Masallar ve şiirlerin içindeki ana fikir bu. Masallar, şiirler aslında arkadaşlık teklifidir" dedi.

Etkinlik sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Sarıoğlu ve Toparlı'ya, Başkan Mustafa Bozbey adına teşekkür etti. - BURSA