Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu sistem gereksinimleri belli oldu
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Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu sistem gereksinimleri belli oldu

Marvel's Avengers evreni şimdi de oyuna taşınıyor. Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers konusu, Marvel's Avengers oyun karakterleri kimler?

Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu sistem gereksinimleri belli oldu
13.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:46

Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından piyasaya sürülecek olan Marvel's Avengers oyununun sistem gereksinimleri belli oldu. Oyun, PS4 için kapalı beta sürecine girmişti. Marvel's Avengers açık betası 14 Ağustos itibari ile de tüm platformlarda ulaşılabilir olacak.

Marvel's Avengers'ın olaylarla gündeme gelen oyunu Eylül ayı itibari ile PS4, Xbox One, PC ve Stadia için piyasaya sunulacak. Spiderman'in bütün versiyonlarda olmayacak olması biraz oyun severler için iyi bir haber olmamıştı.

MARVEL'S AVENGERS KONUSU

Hikaye, San Francisco'da başlıyor. Bir Terrigen kristali tarafından işletilen A-Day'de bir kutlama vardır. Bir anda kutlama havası bozulur ve yıkıcı bir kaza yaşanır. Kentin çoğu yok olur, Kaptan Amerika ortadan kaybolur. Öldüğü düşünülen Kaptan Amerika'dan sonra, Avengers dağılır.

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu durumda Avengers'ın yeniden bir araya gelmesi istenir.

Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu sistem gereksinimleri belli oldu

MARVEL'S AVENGERS OYUN KARAKTERLERİ KİMLER?

Fragmanlarda Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow ve Hulk yer almaktadır. Bunlara ek olarak, bir karakter daha eklendi: Ms. Marvel/ Kamala Khan.

Crystal Dynamics'in stüdyo şefi olan Scott Amos, Kamala Khan'ın oyuna dahil edilmesiyle pek çok olumlu tepki aldıklarını dile getirdi.

Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers oyunu sistem gereksinimleri belli oldu

MARVEL'S AVENGERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 4160 ya da denk bir AMD işlemci

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GTX 950 ya da AMD 270 (minimum 2GB bellek)

DirectX 12

Depolama: 75 GB HDD

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 4770K 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 51600 3.2 Ghz

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon RX 480 8 GB

DirectX 12

Depolama: 110 GB SSD

Ayrıca, çok daha iyi grafiklerle oynamak isteyenler 30 GB'lık doku paketini indirebilir. Minimum sistem gereksinimlerinde yer alan dahili hafıza ile önerilen arasında olan fazla GB bundan kaynaklanmaktadır. GTA V, 85 GB'lık bir oyundur, bu bile PC oyuncuları için biraz sorun çıkarmışken Marvel's Avengers için durum nasıl olacak göreceğiz.

Oyunu normal bir SATA yerine SSD üzerine kurmanızı öneriliyor.

MARVEL'S AVENGERS ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Mayıs ayında çıkması beklenen oyunun çıkış tarihi 4 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için aynı tarihte piyasa çıkacak.

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