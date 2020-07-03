Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu
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Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu

Marvel's Avengers oyunu karakterleri kimler? Marvel's Avengers'ın müslüman karakteri Kamala Khan kimdir?

Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu
03.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:45

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal ortaklığı ile geliştirilen oyun, Square Enix tarafından yayınlandı. Aksiyon macera kategorisinde olan video oyununun Mayıs ayında piyasaya çıkması bekleniyordu fakat ertelendi.

MARVEL'S AVENGERS KONUSU

Hikaye, San Francisco'da başlıyor. Bir Terrigen kristali tarafından işletilen A-Day'de bir kutlama vardır. Bir anda kutlama havası bozulur ve yıkıcı bir kaza yaşanır. Kentin çoğu yok olur, Kaptan Amerika ortadan kaybolur. Öldüğü düşünülen Kaptan Amerika'dan sonra, Avengers dağılır.

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu durumda Avengers'ın yeniden bir araya gelmesi istenir.

Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu

MARVEL'S AVENGERS OYUN KARAKTERLERİ KİMLER?

Fragmanlarda Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow ve Hulk yer almaktadır. Bunlara ek olarak, bir karakter daha eklendi: Ms. Marvel/ Kamala Khan.

Crystal Dynamics'in stüdyo şefi olan Scott Amos, Kamala Khan'ın oyuna dahil edilmesiyle pek çok olumlu tepki aldıklarını dile getirdi.

Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu

MARVEL'S AVENGERS'IN MÜSLÜMAN KARAKTERİ KAMALA KHAN KİMDİR?

Kamala Khan ilk olarak 2014 yılında Marvel editörü ve yönetmeni Sana Amanat tarafından oluşturulan bir karakterdir. Marvel Sinematik Evreni içerisinde görünmeyen karakter için çizgi romanlar referans olarak gösterilmektedir.

Kamala Khan, Pakistan asıllı olan müslüman bir Amerikalıdır. Çocuklara rol model olması için eklenen karakterlerden biridir. Müslüman genç kızların da kendilerini bulabileceği bir karakter olması için oluşturulan karakter Sana Amanat imzalıdır.

Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu

Bu karakter ile oyunlardaki müslüman karakterlerle ilgili tabuların da yıkılması bekleniyor. Human Fall Flat geliştiricilerinden Sitara Shefta, Kamala Khan'ın bu genellemeyi yıktığını belirtiyor.

Şekil değiştirme yeteneği olan Ms Marvel, oyundaki ana karakterlerden biridir.

MARVEL'S AVENGERS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyunun sistem gereksinimleri beklenenden daha düşük olduğu için pek çok oyuncunun yüzü gülmüş durumda. Henüz resmi açıklama gelmemiş olsa da, tahmin edilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R9 380

Direct X: Version 11

Sabit disk: 50 GB boş alan

Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-6700K 4-Core 4.0GHz veya AMD Ryzen R5 1600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB

Direct X: Version 11

Marvel's Avengers çıkış tarihi ne zaman? Marvel's Avengers sistem gereksinimleri neler? Marvel's Avengers konusu

MARVEL'S AVENGERS ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Mayıs ayında çıkması beklenen oyunun çıkış tarihi 4 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için aynı tarihte piyasa çıkacak.

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