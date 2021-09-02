Marvel'ın yeni oyunu Marvel's Midnight Suns'tan oynanış fragmanı yayınlandı!

Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Firaxis Games'in yaptığı Marvel's Midnight Suns için bir oynanış fragmanı yayınlandı.

2k Games ve Firaxis'in ikonik Marvel kahramanlarının yanı sıra XCOM tarzı dövüşte şeytani bir yüzün yer aldığı Marvel Midnight Suns için bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Iron Man, Wolverine, Captain America, Ghost Rider ve Blade gibi birçok kahramanlarının bulunduğu oyun için planlanan çıkış tarihi Mart 2022. Çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store).

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MARVEL'S MIDNIGHT SUNS OYNANIŞ FRAGMANI

Marvel's Midnight Suns, Marvel Evreni'nin karanlık yüzünde geçen yeni bir taktik RPG oyunudur. Şeytanların Annesi Lilith'in efendisini yeniden canlandırmasını ve dünyanın sonunu getirmesini engellemek için şeytani güçlere karşı savaşırken Iron Man, Wolverine, Ghost Rider ve Blade gibi ikonik kahramanlarla takım olun ve onların arasına katılın.

Artık başka şansı kalmayan Dünya'nın en görkemli kahramanları, efsanevi bir kahraman ve dünyanın sonunun gelmesini durdurmak için insanlığın son umudu olan Hunter'ı umutsuzca hayata döndürmek için Midnight Suns -Ghost Rider, Blade, Magik ve Nico Minoru- ile bir araya geliyor. Hunter olarak kendi takımınızı kurmalı, onların güvenini kazanmalı ve onlara bugüne kadar görülmüş en büyük mücadele karşısında önderlik etmelisiniz.

MARVEL MACERANIZ

Marvel Evreni'ndeki özelleştirilebilir ilk resmî kahraman olan Hunter ile maceraya atılın. Takımınızın yeteneklerini ve oynanış tarzını özelleştirirken The Avengers, X-Men, Runaways ve diğer evrenlerden gelen efsanevi bir kahraman havuzuna önderlik edin.

MARVEL'IN KARANLIK TARAFINI KEŞFEDİN

Lilith'in şeytani güçlerine karşı ayaklanın ve tanıdık kahramanları doğaüstü ve mistik güçlerle dolu yabancı bir dünyaya getiren sürükleyici bir hikâyeyi deneyimleyin.

EFSANELER ARASINDA YAŞAYIN

Kahramanları yeni bir gözle görün ve savaş alanı dışında ilişkiler geliştirip kişisel bağları güçlendirirken ek yetenekler açın. Takım arkadaşlarınızla zaman geçirerek, etrafı keşfederek ve bölgenin gizli sırlarını açığa çıkararak The Abbey'e dalın ve keşfedin.

BİR SÜPER KAHRAMAN GİBİ DÜŞÜNÜN VE SAVAŞIN

Dost kahramanlarla ekip kurun, taktik savaş alanını değerlendirin ve karanlığın güçlerine karşı stratejik açıdan yıkıcı ikonik saldırılar başlatın.