'MARTI' KULLANANLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU.... KİMİ YOLDAN GİDİYOR KİMİ KALDIRIMI KULLANIYOR...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'MARTI' KULLANANLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU.... KİMİ YOLDAN GİDİYOR KİMİ KALDIRIMI KULLANIYOR...

Martı olarak bilinen elektrikli scooterları İstanbul'un çoğu bölgesinde görmek mümkün. Martının kullanımı için bazı kurallar var. Ama bu kurallara büyük ölçüde uyulmuyor.

23.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:56

Martı olarak bilinen elektrikli scooterları İstanbul'un çoğu bölgesinde görmek mümkün. Martının kullanımı için bazı kurallar var. Ama bu kurallara büyük ölçüde uyulmuyor.

Martının kurucusu Alper Öktem, "Kimlik numarası ve doğum tarihi doğrulaması zaten yapılıyor bu bizim alabileceğimiz en önemli önlem" derken 18 yaşından küçük çok sayıda kişinin elektrikli scooterları kullandığı görülüyor.

-Bu scooterlar belirlenen bir yolun olmaması zaman zaman tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çünkü martı kullananlar araçların arasında ya yoldan gidiyor ya da kaldırımda ilerliyor.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) - 'Martı' olarak bilinen elektrikli scooterler İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birkaç şehirde bulunuyor. İstanbul'da son dönemde bazı bölgelerde martıların yoğunluğu dikkat çekiyor. Martının kurucusu olan firmaya göre İstanbul'daki toplam sayı net olarak paylaşılmıyor. Martı kullanımında firmanın belirlediği bazı kurallar var. Ancak o kurallara büyük ölçüde uyulmadığı görülüyor. Kimlik doğrulaması yapılsa da 18 yaşın altından küçük çok sayıda kişi martı kullanıyor. Martı için belirlenen bir yol bulunmuyor. Araçların ilerlediği trafikte ters yönde martı kullananlar olduğu gibi kaldırımda yayaların arasından martı ile geçenler de oluyor. Kurallara göre tek kişinin binmesi gereken martıda genellikle iki kişinin seyahat ettiği görülüyor. Martıda başlangıç fiyatı 1 lira 99 kuruş. Kredi kartı bilgileri girildikten sonra seyahat sırasında her dakika için 59 kuruş ödeniyor.

"ARKADAŞIMA GÜVENDİĞİM İÇİN RAHAT GİDİYORUZ"

"Martıyı 18 yaşından büyükler kullanabilir, martı tek kişiliktir" uyarıları elektrikli scooterlarda yer alsa da Caddebostan'da 17 yaşında iki arkadaş aynı martıyla seyahat ederken görüntülendi. Aynı anda martıya binen iki arkadaş "Açıkçası pek bir mazeret yok herkes yapıyor. Arkadaşıma güvendiğim için rahat gidiyoruz. Sürekli kullanıyoruz" şeklinde konuştu. Aynı sahil yolunda kuralların ihlal edildiği diğer manzaraları görmek de mümkün. Bir martı kullanıcısı da caddenin ortasından trafiğin aktığı yönün tersine doğru seyir halindeyken görüntülendi.

"ÇOK HIZLI HAREKETE GEÇTİK"

Firmanın kurucusu Alper Öktem, "Martı'yı ben 2018 senesinin Eylül, Ekim aylarında kurdum. Los Angeles'ta bir iş seyahatim sırasında bu scooterları görmüştüm. Fikir olarak çok hoşuma gitti. Martı bu alanda faaliyet gösteren dünyadaki ilk beş firmadan bir tanesi. Çok hızlı harekete geçtik. Bizim yapmaya çalıştığımız ulaşımda bazı tıkanmış noktalarda faydalı olabilmek. Şu an çok konuşulan yerli teknoloji hamlesinin bir parçası olabilmek, istihdam yaratmak, teknolojide yeni bir soluk getirmek" diye konuştu.

"GEREKLİ İZİNLERİMİZİ ALIYORUZ"

İstanbul'da her bölgede martı olmadığını belirten Öktem, "Biz düzenli olarak talebi ölçüyoruz. İstanbul'u yakından tanıyoruz. İstanbul'da martının ihtiyaç olduğu yerlere elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz de bir Türk firmasıyız. Bu ülkede izin almadan hiçbir şey yapamazsınız. Biz devletimizle çok yakından çalışıyoruz. Gerekli izinlerimizi alıyoruz. Tüm vergilerimizi ödüyoruz. Bu şekilde de büyümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMLİK DOĞRULAMAMIZI YAPIYORUZ"

Firma tarafından belirlenen yaş sınırı 18. Ancak 18 yaşından küçük çok sayıda kişi martıyla seyahat ediyor. "Martıdaki talep sokaktaki insan sayısına bağlı" diyen Öktem, "Pandemi döneminde çok ciddi talep kaybı yaşadık. Sosyal mesafenin korunabildiği bir araç olduğu için insanlar talep ediyorlar. Öncelikle martıya kayıt olabilmek için TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Kimlik numarası ve doğum tarihi doğrulaması zaten yapılıyor. Bu bizim alabileceğimiz en önemli önlem. Buna çok hassasiyet gösteriyoruz ve bizim için çok kritik. Kanunen bu taşıtların yaş sınırı 11. Bu yaştan büyüklere kanun müsaade ediyor. Biz firma olarak aldığımız inisiyatif burada 18 yaştan küçüklere kullandırmamak. Bununla alakalı kimlik doğrulamamızı yapıyoruz. Martıda ortalama yolculuk 800 metre. Diğer taşıtların mesafesinin çok altında. 800 metrelik bir yolculuk hiçbir şeye rakip veya alternatif değil" şeklinde konuştu.

'MARTI' KULLANANLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU.... KİMİ YOLDAN GİDİYOR KİMİ KALDIRIMI KULLANIYOR...

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Haber
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuyla hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuyla hakaret ettiği anlar kamerada
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor
Uzun süre kullanılan maskeler koronavirüsün yayılma riskini artırıyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: 'MARTI' KULLANANLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU.... KİMİ YOLDAN GİDİYOR KİMİ KALDIRIMI KULLANIYOR... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:59:28. #1.15#
title