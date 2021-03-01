Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu?

Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? 65 yaş ve 20 yaş altı yasaklar kalktı mı? AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı? Normalleşme Takviminin tüm detayları habearimizdedir.

Koronavirüs Döneminde tedbir ve kısıtlamalara uyulmasının yanında yapılan aşı çalışmalarıyla beraber Normalleşme Takvimi de konuşuldu. Peki Mart ayı Normalleşme Takvimi nasıl olacak? Hangi iller normalleşecek? Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman bitecek? Mart ayı: Normalleşme Takvimi nedir? Mart ayında hangi yasaklar kalktı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? 65 yaş ve 20 yaş altı yasaklar kalktı mı? AVM'lere 20 yaş altı girebiliyor mu? Yüz yüze eğitim başladı mı? İşte detaylar haberimizde…

MART AYI: NORMALLEŞME TAKVİMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

MART AYINDA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.

Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

KAFE VE RESTORANTLAR AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek…