Marmarisli Şimşek CHP İl Yönetiminde  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bugün gerçekleşen mevcut İl başkanı Mürsel Alban ve yönetim kurulu listesinin tek aday olduğu dün (24 Aralık 2017)yapılan kongrede 470 delege oy kullandı. 409 oy alan Alban güven tazeleyerek, yeniden CHP Muğla İl Başkanı oldu.

Mürsel Alban Başkanlığında seçilen CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyeleri; Müge Yenisu, Mustafa Coşkun, Bircan İnan, Mehmet Güven, Esma Sema Gençoğlu, Yağmur Türkel, Uzay Kocabaş, İlkay Şimşek, Ahmet Çağdaş Sezer, Nihal Yılmaz,Şenay Tımbıl, Egemen Gülhan, Salih Uzun, Abdullah Türk, Hakan Ünsal, Özcan Kaya, Hülya Elmas, Vahdettin Yıldız, Önder Oktay Arslan ve Adem Zeybekoğlu oldu.

CHP Marmaris eski İlçe Başkanı Mehmet Oktay döneminde ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan 34 yaşındaki Marmarisli genç siyasetçi İlkay Şimşek te kongre sonrası seçilen yeni İl Yönetiminde yer alarak, genç yaşta üst yönetime seçilme başarısını gösterdi.

Kongre sonrasında açıklama yapan İlkay Şimşek,"Bugün Muğla'da benim de üyesi ve neferi olmaktan büyük onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimiz'in 36. il Olağan Kongresini gerçekleştirdik. Yönetim kurulu listesinde benimde yer aldığım mevcut başkanımız Mürsel Alban, tek liste olarak girdiği 36. İl Olağan Kongresi sonrasında yeniden Başkan seçilmiştir.

Önceki dönem yönetimimizde görev alıp, emek harcayan arkadaşlarımıza teşekkür eder, kongremizin partililerimize, partimize gönül veren vatandaşlarımıza, omuz omuza mücadele verdiğimiz yoldaşlarımıza ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığında, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ülkemizi kuşatana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.