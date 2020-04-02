Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor
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Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin kadrolu moda tasarım öğretmenleri ile bir kursiyerler evlerinde ayırdıkları bir odayı iyice temizleyerek atölyeye çevirdiler ve maske üretimine başladılar.

02.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:44
Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin kadrolu moda tasarım öğretmenleri ile bir kursiyerler evlerinde ayırdıkları bir odayı iyice temizleyerek atölyeye çevirdiler ve maske üretimine başladılar.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi'nin kadrolu moda ve tasarım öğretmeni ile bir kursiyer maske üretmeye başladı. Evlerinde dezenfekte ettikleri odalarını atölyeye çevirdiler. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen malzemeleri alan üç öğretmen Temiz üniforma, maske ve eldivenlerini giyen öğretmenler, kendilerine ait dikiş makineleri ile maske üretmeye başladı. Malzemeleri dikiş makinesinde birleştirerek günde 80 ile 100 arasında maske üreten kadınlar, işleri bittiğinde odalarını dezenfekte ederek aile bireylerinin girmemesi için kilit altına alıyor.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Moda ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal, "Halk Eğitim Merkezinde kursiyerlerimizin çoğunluğu orta yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı mevcut olduğu için gönüllü maske yapım işini yapamıyorlar ama başka konularda destek oluyorlar. Ben, bir başka öğretmenimiz daha ve bir seçtiğimiz kursiyerimizle gelen malzemelerle maskeleri yapıyoruz. Eldivenlerle çalışmak biraz zorluyor ama elimizden geldiğince çok yapmaya çalışıyoruz. Günde 80-100 arası maske yapıyorum, alıştıkça daha fazla yapacağım. Bir maskesinin yapımı 1,5 veya 2 dakika sürüyor. Zor günlerde virüs salgınına karşı mücadele vermek için bizlerde gönül verdik ve gerçekten bu maskeleri kullanacak insanları düşündükçe huzur doluyorum" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise,"Bütün ülke hatta dünya olarak koronavirüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Millet olarak her zaman olduğu gibi sıkıntılara milli birlik beraberlik duygusu ile verdik. Yine birlik ve beraberlik içinde virüs salgınına karşı mücadele veriyoruz. Biz de Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü olarak halk eğitim merkezimizin de girişimi ile öğretmenlerimizin de gayteri ile Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen malzemeleri gönüllü üç kadın arkadaşımız evinde dezenfekte edilmiş odalarında maske haline getiriyor. Tamamen gönüllük esasına göre milli birlik ve beraberliğe destek veren arkadaşlarımızın ürettiği maskeler sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere askerlerimiz, polisimiz yani ihtiyaç olan her alana teslim etmek istiyoruz. Birbirimize kenetlendik biz bize yeteriz" dedi.

Moda ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal'ın bir günde yaptığı 100 maskeyi evinden yine steril şekilde teslim alan ve öğretmene teşekkür eden Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, askerlere dağıtılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

Günde 2000 adet maske üretilmesi hedefleniyor ve üretilen maskeler belirli sayılara ulaştıkça ihtiyaç dahilinde kurumlara teslim edilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sahada çalışan gazetecileri de unutmayarak 20 adet maskeyi de basın çalışanlarına dağıttı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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