Marmaris'te yeni evli çiftin sokak ortasında kavgası kameralara takıldı
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Marmaris'te yeni evli çiftin sokak ortasında kavgası kameralara takıldı

Marmaris'te yeni evli çiftin sokak ortasında kavgası kameralara takıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlenen Ayşenur (23) ve Sinan A. (24) çiftinin sokak ortasında düğün masraflarından dolayı çıktığı öğrenilen tartışma, sinkaflı cümlelerin ardından tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlenen Ayşenur (23) ve Sinan A. (24) çiftinin sokak ortasında düğün masraflarından dolayı çıktığı öğrenilen tartışma, sinkaflı cümlelerin ardından tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanılan o anlar araç içinde bir kişinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı. Tokat ve yumrukla darbedilen Ayşenur A.'nın eşinden şikayetçi olarak tedbir kararı istediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Mahallesi 159 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev hanımı Ayşenur A. ve oto tamircisi Sinan A., kısa süre önce evlendi. Çift, beraberlerinde bir arkadaşları ile birlikte 20 VF 439 plakalı otomobille, Uzunyalı mevkisine gelerek sokağa park etti. Uzunyalı sahilinde plajda denize girip eğlenen çift ve arkadaşları, daha sonra araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada, çift arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.

POLİS MERKEZİNE GİDİP EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUKavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk atmak ve boğazını sıkmak suretiyle darbettiğini söyledi. Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı saptanan çiftten Ayşenur A.'nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı 'kadını koruma kanunu' kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.Sinan A. ise ifadesinde susma hakkını kullandı. Dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na  elden gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan Sinan A. aracına binerek ayrıldı. Ayşenur A.'nın ise polis gözetiminde Burdur'un Gölhisar ilçesindeki baba evine gideceği öğrenildi.CEP TELFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Sinan A. ve Ayşenur A. arasında sokak ortasında yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Sinan A. ile tartışan Ayşenur A., araçlarından çantasını alıp kaldırıma oturuyor, bu sırada Sinan A. eşine yaklaşarak tokat ve yumruk atıyor. Ayşenur A.'nın da Sinan A.'ya karşılık verdiği görülüyor. Çiftin ortak arkadaşı ise kavgaya ayırmaya çalışsa da, başarılı olamıyor. Çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı görülüyor. Olayı gören polisin müdahalesi ile çiftin kavgası son buluyor. 

 


Marmaris'te yeni evli çiftin sokak ortasında kavgası kameralara takıldı
Marmaris'te yeni evli çiftin sokak ortasında kavgası kameralara takıldı
Marmaris'te yeni evli çiftin sokak ortasında kavgası kameralara takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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