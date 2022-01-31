Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salına konularak Türk karasularına geri itilen 72 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğundan şüphe edilen 1 balıkçı da kurtarılarak gözaltına alındı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında sabah saat 06.10 sıralarında lastik botta denizde sürüklenenler olduğu ihbarı yapıldı. Devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan araştırma sonucu bulunan lastik bota yanaşan ekipler, 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen balıkçıyı kurtardı.