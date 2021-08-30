Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
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Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlamaları sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı kutlamaları sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Başsavcı Nuh Mete Hatipoğlu, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın anıta çelenk sunmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan Deniz Piyade Binbaşı Alper Malçok yaptı. Kutlamaya siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Buradaki törenin ardından Kaymakamlık'ta da tebrikat töreni gerçekleşti.

Kutlamalar kapsamında bu akşam Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu Taylan Ünlü'nün solist olarak katılacağı bir konser düzenleyecek. Saat 19.30'daki konser 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapılacak. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen fener alayı da saat 20.30'da başlayacak. Yürüyüşün ardından ünlü pop müzik sanatçısı Berkay, Atatürk Meydanı'nda bir konser verecek. - MUĞLA

Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı - Haberler
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