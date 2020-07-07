Marmaris Belediye Meclisi 3 ay sonra toplandı
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Marmaris Belediye Meclisi 3 ay sonra toplandı

Marmaris Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından toplandı.

Marmaris Belediye Meclisi 3 ay sonra toplandı
07.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:17

Marmaris Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından toplandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı oturumla gerçekleşen meclis toplantısında komisyon üyeleri seçildi ve 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek onandı.

Marmaris Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır yapılmayan meclis toplantısı Armutalan Kültür Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına göre yapıldı. Kapalı olarak yapılan oturum belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Meclis oturumunda komisyon üyeleri seçildi ve 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek onandı.

Faaliyet raporuyla ilgili bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi döneminde yürütülen çalışmaların bilgisini paylaşarak, "Pandemi öncesinde birçok projemizi hayata geçirmek için hazırlıklarımız vardı. Ama pandemiyle birlikte birçok plan program ötelendi, öncelikler değişti. Zor günler geçiriyoruz. Ama el birliğiyle bu günleri atlatacağız. Şimdi önceliğimiz sağlık" diye konuştu. Yapılan oylamada AK Partili üyelerin ret oyu verdiği faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı.

Temmuz ayı oturumunda yapılan oylamada yeni dönem için encümen üyeliğine CHP'den Selçuk Evci, Cengiz Kaya seçildi. İmar Komisyonu üyeliğine CHP'den Burak Demirtaş, Selçuk Evci, Hüseyin Bulut ve AK Parti'den Süleyman Eroğlu oybirliği ile seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na ise CHP'den Ali Aygün, Aylin Yüksel ve Zülal Akyüz, AK Parti'den de Mustafa Gökmen seçilen isimler oldu. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na ise CHP Ali Kırlı, İhsan Öztürk, Zülal Akyüz ve AK Parti'den Ceyhan Eroğlu seçildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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