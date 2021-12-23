Marmaris 2022 yılını bir hafta boyunca sürecek etkinlikle kutlayacak

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, 2022 yılını bir hafta boyunca sürecek etkinliklerle karşılayacak. Konserler, gösteriler, DJ şovlar yılbaşına kadar her akşam Marmarislilere yeni yıl coşkusu yaşatacak. Yeni yıl gecesi ise Pinhani sahne alacak.

Marmaris Belediyesi"Yeni yıl coşkusu meydanda yaşanır" sloganıyla bir hafta boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Gösterilere her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik Meydanı ev sahipliği yapacak. 23-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında meydanda kurulan sahnede çok sayıda müzisyen, DJ, gösteri grubu sahne alırken öte yandan yeni yıl standları da kurulacak. Günler öncesinden rengarenk ve ışıl ışıl led akarlar, yılbaşı ağaçları, 2022 tagı ve kardan adam gibi figürlerle süslenen 19 Mayıs Gençlik Meydanı, binlerce kişinin yeni yıl fotoğraflarında ölümsüzleşecek.

Yeni yılı meydanda karşılamak isteyen Marmaris yaşayanları 2022'ye Pinhani şarkılarıyla giriş yapacak. 31 Aralık'ta saat 21.00'da DJ performansıyla başlayan gece, ilerleyen saatlerde pop müziğin sevilen sevilen grubu Pinhani konseriyle devam edecek. 2021 yılında çıkarttıkları Dünyadan Uzak şarkısıyla büyük beğeni toplayan grup hareketli şarkılarıyla dinleyenlere yeni yıl coşkusu yaşatacak. Tüm etkinlikler 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenirken Pinhani Konseri ise Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler pandemi kararları gereğince gece 24.00'da sona erecek. - MUĞLA

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