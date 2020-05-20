Marmaris 101. yılda saat 19.19'da tek yürek oldu
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Marmaris 101. yılda saat 19.19'da tek yürek oldu

Marmaris 101. yılda saat 19.19'da tek yürek oldu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında Marmaris tek yürek oldu.

Marmaris 101. yılda saat 19.19'da tek yürek oldu
20.05.2020 03:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 03:12

Marmaris 101. yılda saat 19.19'da tek yürek oldu

MUĞLA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında Marmaris tek yürek oldu. Marmaris Körfezi açıklarında iki savaş gemisi mürettebatı ile saat 19.19'da siren çalarak İstiklal Marşı okudular. Trafikte seyir halindeki araçlar durdu, vatandaşlar balkonlarından ve caddelerden sirenlerin bitimine kadar saygı duruşunda bulundu bayraklarını salladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris İlçesi'nde vatandaşlar saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Marmaris Körfezi açıklarında bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı iki savaş gemisi askerleri güvertede bekledi. Saat 19.19'da savaş gemilerinden siren çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Sirenleri duyan hareket halindeki sürücüler araçlarını durdurarak aşağı inerek saygı duruşunda bulundu.

Dev Türk Bayrağını alıp Atatürk anıtına gelen Osman Bayram isimli vatandaş "Ben her bayram gelmek istiyorum içimden geliyor burada durup bayrağımızı sallamak" dedi.

Apartmanlarını Türk Bayrakları ile donatan vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak saygı duruşunda bulundu. Türk Bayrakları ile donatılan demir atmış günü birlik gezi tekneleri 1 dakika boyunca siren çaldı. İki dakika süren saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. Balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar evlerine, sokakta dolaşanlar ise kaldığı yerden yollarına devam etti.

Kaynak: İHA

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