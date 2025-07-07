MARMARAY SON DAKİKA | Marmaray çalışıyor mu, sorun ne? 7 Temmuz 2025 bugün Marmaray'da ne oldu?

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin tercih ettiği Marmaray hattında 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güne toplu taşıma kullanarak başlayan birçok kişi, "Marmaray bugün açık mı, seferler düzenli mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Marmaray bugün çalışıyor mu, sorun ne?, Marmaray seferleri neden yavaş? İşte, İstanbul'daki yolcuları yakından ilgilendiren gelişmeler ve Marmaray'ın güncel ulaşım durumu…

SON DAKİKA MARMARAY'DA NE OLDU?

İstanbul'un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan Marmaray'da 7 Temmuz 2025 Pazartesi sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Özellikle sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı, Zeytinburnu ve Sirkeci gibi ana duraklarda gecikmelerle karşılaştı.

Marmaray çalışıyor mu

Vatandaşların sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen aksaklık sonrası, Marmaray yetkililerinden açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, hattaki teknik bir sorun nedeniyle bazı trenlerin gecikmeli hareket ettiği, ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Yetkililer, seferlerin tamamen iptal edilmediğini ancak bazı bölgelerde duraklamaların yaşandığını açıkladı. Yolculara alternatif ulaşım araçlarını kullanmaları tavsiye edilirken, arızanın kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Marmaray'da sorun ne

MARMARAY BUGÜN ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Marmaray yetkilileri tarafından yapılan duyuruda,"Teknik bir aksaklık nedeniyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilir" ifadelerine yer verildi. Ancak hattın tamamen kapatıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Seferler sınırlı kapasiteyle ve gecikmeli olarak devam ediyor. Normal şartlarda 06.00 - 23.30 saatleri arasında hizmet veren Marmaray hattında, sorunun ne zaman tamamen giderileceğiyle ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.