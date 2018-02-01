Marmaraereğlisi Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan başkanlığında Yeniçiftlik ek hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yoklama ve açılışın yapılmasıyla başlayan Şubat ayı meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşüldü. Marmaraereğlisi Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşüldü:

"Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Belediye Başkanlığına bağışının görüşülmesi, 07 Aralık 2017 tarihli ve 95 sayılı Meclis kararının güncellenmesi, Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi, ilçenin Yeniçiftlik Mahallesi 304 ada, 16 sayılı parselin satışı, takas ve kamulaştırma işlemlerine esas satışı için encümene yetki verilmesi, ilçenin Yeniçiftlik Mahallesi 593 ada, 1 parsel ile 9 bin 367 parselin park olarak kullanılmak üzere tahsis amacının değiştirilerek hazine adına tescil işleminin yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi, İlçemiz Sultanköy Mahallesi Kınıklı deresi çıkışında Likit Kimya San. Tic. A. Ş. tarafından hazırlatılan platform ve boru hattı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı görüşü ve İhtisas komisyonlarına havale edilen evraklar gündeme getirildi." - TEKİRDAĞ