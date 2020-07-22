Marmara OSB Yönetim Kurulu , Balıkesir Valisi Hasan ŞILDAK'ı ziyaret etti Balıkesir Valisi Sn. Hasan ŞILDAK, Bandırma'da inşası süren Türkiye'nin İlk Yüksek Teknoloji ve İnovatif Organize Sanayi Bölgesi olan, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyelerini ve Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.

Vali ŞILDAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Bandırma ilçesi sınırları içinde 1 Kasım 2018 tarihinde 344 sicil numarası ile tescil edilerek kurulan Marmara OSB'nin Müteşebbis Heyet üyeleri ve OSB Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ederek, OSB hakkında bilgi aldı. Ayrıca Vali ŞILDAK Marmara OSB 7.Müteşebbis Heyet Toplantısında alınan OSB'nin isim ve tür değişikliğine dair kararı Sanayi Bakanlığına gönderilmek üzere imzaladı.

Türkiye'nin En Büyük Teknoloji Üssü

Türkiye'nin en büyük genişleme alanına (40 Milyon m2) sahip ve ilk Yüksek Teknoloji ve İnovatif OSB mahiyetine sahip Marmara OSB; Türkiye'nin istihdam ve ihracatının önemli bir bölümünü bünyelerinde barındıran köklü sanayi kuruluşlarının iştiraki ile kurulmuş olup, tamamlandığında ülkemizin ve bölgemizin en önemli istihdam ve ihracat üssü olarak planlanmaktadır.

Marmara OSB Başkanı Saadettin ÇAY, Vali ve Katılımcıları Marmara OSB Hakkında Bilgilendirdi

Kabulde Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin ÇAY; "Marmara Organize Sanayi Bölgemiz vizyon ve misyonunda da açıkça tarif edildiği gibi, tüm canlı hayatına saygılı, çevreci kimliği, yüksek teknoloji ve kalite odaklı üretim anlayışı ile sektörlerindeki öncü kuruluşlarla bölgenin ve büyüyen Türkiye'nin sanayi atağına en üst düzeyde katkıda bulunacak, gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi olacaktır ve bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz." dedi. Ayrıca; bölgenin doğal güzellikleri ve ekolojik dokusunun hiçbir şeye feda edilemeyeceğini, bunun her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Saadettin ÇAY; "Gelecek nesillere iftiharla bırakabileceğimiz bir organize sanayi bölgesi inşa etmek en büyük amacımızdır. Yönetim Kurulu olarak 4562 sayılı OSB Kanunu çerçevecinde çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bandırma da sadece bir OSB kurmuyor, aynı zamanda Bandırma'nın gönüllü tanıtım elçiliğini de yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizle ilgili yurtdışı ve yurtiçindeki sanayicilerimize tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapmakta, Türkiye'nin gelecek vizyonunu oluşturacak olan tüm firmaları Marmara OSB'ye davet ediyoruz. Bölgemizin avantaj ve çevre güzelliklerini her fırsatta yerli ve yabancı yatırımcılarımıza anlatıyoruz." dedi. Tüm süreçleri büyük bir titizlikle takip ettiklerini ifade eden Yönetim Kurulu başkanı ÇAY; "Marmara OSB sınırları içinde Bacalı Sanayi veya Ana Metal diye adlandırılan Demir-Çelik ve Döküm Tesisi kurmama kararı aldık. Bunun yanı sıra 7. Müteşebbis Heyet Toplantımızda tüm sanayicilerimizin ve tarafların uzlaşı birliği ile ismimizde yer alan Ana Metal İbaresini de yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için ismimizi Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB olarak değiştirdik. Tüm yönetim kurulu ve iştirakler olarak; burayı biz yaptık, diye iftihar edebileceğimiz bir OSB yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

OSB'nin Kamulaştırma Süreci

Vali ŞILDAK'a OSB'nin kamulaştırma süreçlerini de anlatan Yönetim Kurulu Başkanı ÇAY; Balıkesir valiliği YİKOP (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından yürütülmekte olan kamulaştırma sürecinin ilk etap için yapıldığını, Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun ardından geçen haftalarda Uzlaşma Komisyonunun arsa malikleri ile görüşüldüğünü ve bundan sonra hukuki süreçlerin başlayacağını ifade etti. OSB'nin tamamlanması ile bölgenin Silikon Vadisi benzeri bir Yüksek Teknoloji bölgesi haline geleceğini ifade etti. Yatırımcıların Enerji, Savunma Sanayi, Otomotiv, Bilişim ve Havacılık gibi katma değeri yüksek, inovasyon üretecek firmalardan oluştuğunu da sözlerine ekledi.

Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu, Marmara OSB'nin kuruluşundan bu yana büyük bir destek ve teşvik gördükleri bir önceki Balıkesir Valisi Sayın Ersin YAZICI'ya şükranlarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte de Organize Sanayi Bölgesinin doğal başkanı olan Sayın Hasan ŞILDAK ile gelecek nesillere umut olacak güzel çalışmalar yapmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Balıkesir Valisi Sayın Hasan ŞILDAK'ın kabulü, Organize Sanayi Bölgesinin isim değişikliğine dair protokolün imzasının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler