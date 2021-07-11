Marmara'da "deniz uçağı" ile tespit edilen orman yangınlarına anında müdahale ediliyor
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Marmara'da "deniz uçağı" ile tespit edilen orman yangınlarına anında müdahale ediliyor

Marmara'da 'deniz uçağı' ile tespit edilen orman yangınlarına anında müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Doğu Marmara bölgesine hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait denetim ve kontrol uçağı sayesinde deniz kirliliğine ve orman yangınlarına 14 yıldır anında müdahale ediliyor.

Doğu Marmara bölgesine hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait denetim ve kontrol uçağı sayesinde deniz kirliliğine ve orman yangınlarına 14 yıldır anında müdahale ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007'de hizmete alınan deniz uçağı, hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirliliği anlık tespit edebiliyor.

Deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve şimdiye kadar 6 bin saatlik denetim uçuşu gerçekleştiren uçak, kirliliği merkeze anlık olarak bildirirken, olası orman yangınlarını da gözlemleyerek ekiplere anında müdahale imkanı sağlıyor.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nde sürdürülen denetimlerin 2007'den beri artarak devam ettiğini söyledi.

Denetimler sırasında sayısız ceza kesildiğine işaret eden Büyükakın, "Özellikle gemi kaynaklı kirletici unsurlarda, çok ciddi cezalandırma işlemleri gerçekleşti. Sintine suları gibi atıkları denize bırakıyorlardı. Denetimler 'Bu tür faaliyetleri sonlandırdık.' diyecek kadar başarılı gidiyor. Uçuşları durdurursak tekrar başlarlar. Dolayısıyla aralıksız şekilde buna devam ediyoruz." dedi.

Büyükakın, deniz uçağının, diğer kirletici unsurların tespit edilmesi konusunda da rol aldığına değinerek, akarsuların Marmara Denizi'ne boşaldığı bölgelerdeki renk değişikliklerinin hızlı şekilde fark edilmesine katkı sağladığını kaydetti.

"Şimdiye kadar çok sayıda orman yangınının ilk ihbarını yaptı"

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin havadan denetlenmesinin önemine işaret eden Büyükakın, uçağın, zaman zaman orman yangınlarına ilişkin tespitleri de olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarında ilk teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Sağlıkta nasıl erken teşhis önemliyse, yangınlarda da erken fark etme ve hızlı erişme önemli. Deniz uçağımız, bu faaliyetleri sırasında zaman zaman ilk dumanı fark ettiği için itfaiye ekiplerimize bildiriyor ve ekipler hızlı şekilde alana erişme imkanına kavuşuyor. Ormanları korumak için bu tür erken uyarı sistemlerini de kurmak ve yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu manada deniz uçağımız, şimdiye kadar çok sayıda orman yangınının ilk ihbarını yaptı. En önemli risklerimizden bir tanesi, orman yangınları. Bu manada deniz uçağımız da sayısız orman yangınını bildirerek, bize ciddi katkı sağladı. Eğer orman yangınları konusunda çok ciddi sıkıntı yaşanmadıysa deniz uçağının orada çok ciddi katkısı oldu."

"Ağaçlandırma açısından son derece başarılı ilerliyoruz"

Kocaeli'nin neredeyse dünya standardında kişi başına yeşil alan miktarı olan bir şehir olduğunu dile getiren Büyükakın, "Kentin genelinde 500 bin metrekareden daha az yeşil alan vardı. Şu anda 23 milyon metrekare yeşil alan var." dedi.

Tahir Büyükakın, ağaçlandırma faaliyetlerinin hızlı şekilde devam ettiğini, 8 milyona ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada ödül almış ülkeler biliyorum, onda birimiz kadar ağaçlandırmalarla bu ödülleri aldılar. Gerçekten Kocaeli eskiden gri kokan şehir olarak biliniyordu. Şu anda uygun olan her yerde ağaç var. Kocaeli, ağaçlandırma açısından da son derece başarılı ilerliyor. Sanayinin başkentiyiz ama sanayi için bu kentin kullandığı toplam alan, sadece yüzde 1,5. Yüzde 50'si orman, yüzde 29'u tarımsal arazi. Muhteşem bir şehir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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