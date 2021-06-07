Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
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Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı

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Marmara Denizi uzun süredir deniz salyası sorunu ile boğuşurken, salyanın kıyıları kapladığı anlara ilişkin 30 saniyelik hızlandırılmış bir video durumun vahametini gözler önüne serdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı görüntüleri paylaşarak yorumlarda bulundu.

Marmara Denizi, son zamanlarda oluşan deniz salyası nedeniyle eski güzelliğini kaybetti. Ortaya çıkan durum, herkesi endişeye sürükledi.

21 MADDELİK BİR EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarınca, yetkililer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde bu konuyla ilgili 21 maddelik eylem planı belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaparak, bu sorunu kısa sürede halledeceklerini söyledi.

Bakan Kurum'un, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz" açıklamalarının ardından, faaliyetler de hızlandırıldı.

30 SANİYELİK HIZLANDIRILMIŞ VİDEO GÜNDEM YARATTI

Marmara Denizi'nde oluşan ve deniz yüzeyini kaplayan deniz salyasının kıyıyı tamamen kapladığı anların hızlandırılmış görüntüleri, yaşanan çevre felaketinin boyutunu gösterdi.

Aynı gün içinde yukardan çekilen görüntülerde, deniz salyasının kıyıyı nasıl tamamen kapladığı görülüyor.

Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Marmara'yı esir alan deniz salyası için harekete geçildi! Bakan Kurum, 22 eylem planını madde madde açıkladı
Marmara'yı esir alan deniz salyası için harekete geçildi! Bakan Kurum, 22 eylem planını madde madde açıkladı
Haber Yorumları (1)
YASİN YALÇINKAYA: Herşey çoook güzel oluyorrrr
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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