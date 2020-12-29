Marketlerin Yılbaşı Sepetleri ve Fiyatları | Migros Yılbaşı Sepeti, Kahve Dünyası Yılbaşı Sepeti Carrefour Yılbaşı Sepeti, Metro Yılbaşı Sepeti...

Marketlerin Yılbaşı Sepetleri, yılbaşı kutlamalarında ve yılbaşı sofralarında aranılan her şeyi içeren sepetlerdir! Atıştırmalıklardan çerezlere, içeceklerden süslemelere kadar her şeyi içeren Yılbaşı Sepetleri vardır. Marketlerin farklı boyutlarda her ekonomiye göre hazırladıkları yılbaşı sepetlerini sizler için derledik!

Migros, Carrefour, Metro ve daha nice market yılbaşı için özel yılbaşı sepetleri hazırladı. Bu sepetler bir yılbaşı kutlaması için gereken her şeyi içeriyor. Farklı boylarda ve içeriklerde her ekonomik duruma uygun yılbaşı sepetlerini sizler için derledik. İşte Marketlerin Yılbaşı Sepetleri ! Migros Yılbaşı Sepeti, Kahve Dünyası Yılbaşı Sepeti Carrefour Yılbaşı Sepeti, Metro Yılbaşı Sepeti, Macro Center Yılbaşı Sepeti....

MİGROS YILBAŞI SEPETİ

Migros Yılbaşı Sepeti içerisinde Yılbaşı gecesi eğlencesi için gereken her şey mevcut! Fiyatı ise 85,90 TL

Yılbaşı Klasik Kutu içeriği:

Çerezza Popcorn Aile Boy 72 G

Ruffles Originals Süper Boy 107 G

Tadım Klasik 180 G

Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Nescafe 3ü1 Arada 17.5 Gx15'Li

Lipton Doğu Karadeniz Bardak Poşet Çay 25'Li 50 G

Ülker İkramlık Mini All Star Karma Paket 91 G

Oreo Bisküvi 38 G

Haribo Altın Ayıcık Poşet 80 G

Ülker Napoliten 33 G

Ülker Bitter Kare Çikolata %60 Kakaolu 60 G

Snickers Bar Çikolata 50 G

M&M's Fıstıklı Draje 45 G

First Sensations Karpuz Aromalı 27 G

Toblerone Sütlü 100 G

Papia Decor Desenli Peçete 20'Li

Fanta Portakal 1 L

Fruko Cool Lime Misket Limon Aromalı Gazoz 1 L

Dimes Ananaslı İçecek 1 L

Coca-Cola Şekersiz 1 L Pet

Lipton Ice Tea Şeftali Pet 1 L

Red Bull Winter Edition 250 Ml

MACRO CENTER YILBAŞI SEPETİ

Macro Center Yılbaşı Sepeti lüks bir yılbaşı akşamı için özel olarak hazırlanmış! Macro Center'ın Yılbaşı Sepetinin fiyatı:295 TL

Macro Center Yılbaşı Sepeti içeriği:

Estrella Galicia 0,0 Alkolsüz Bira 25 cl.

Red Bull Enerji İçeceği 250 ml.

Starbucks Doubleshot Espresso+Milk 200 ml

San Pellegrİno Doğal Mineralli Su 750 ml

Rawsome Raw Cacao Bar 40 g

Godıva Chocolate Domes Duble Çikolata 130 g

Patiswiss Bitter Çikolata Kaplı Portakal Stİck 120 g

Selamlique Türk Kahvesi Okkalı 125 gr.

Fiasconaro Panettone 500 g

Peyman Dorleo Asorti Mİx 140 g

Peyman Bahçeden İç Ceviz 140 g

Peyman Bahçeden Çiğ Badem 175 g

Peyman Dorleo Antep Fıstığı 137 g

Milka Choco Sensations Bisküvi 156 g

Lotus Karamelli Bisküvi 250 gr.

Lambertz Exquisite Çikolatalı Karışık Kurabiye 200g

Argente Kinoalı Patates Cipsi 150 g.

Tronky Fındık Kreması Dolgulu Gofret 90 g.

Poco Loco Guacamole Sos 290 gr.

Rocher T16 200 g.

Cupido Vişne-Viskili Çikolata 132 g.

CARREFOUR YILBAŞI SEPETİ

Carrefour her sene gibi bu sene de yılbaşı için özel sepet oluşturdu! Carefour Yılbaşı Sepeti fiyatı: 79,90 TL

Carrefour Yılbaşı Sepeti içeriği:

Fusetea Seftali 1 lt

Bun Gold 250 ml

Kutu Cappy Vişneli İçecek 1 lt

Tetra Coca Cola Şekersiz 1lt

Pet Sprite 1 lt

Pet Schweppes Tonik 1 lt

Pet Sarıkız C Vitaminli Limon 250 ml

Cam Sarıkız Elma 250 ml

Cam Çerezza Pop Con Aile Boy 72 g

Lays Klasik Super Boy 107 g

Çerezza Hot And Crunchy Süper Boy

Doritos Hotwave Süper Boy

7 Days Kuruvasan Kakao Kremalı 72 g

Dogadan Yeşil Çay 20'li

Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g

Bordo Şalgam Suyu Acılı 1 lt

Pet Sırma Doğal Maden Suyu 1 lt

Jacobs 3'ü 1 Arada 10'lu Paket

Tadım Kokteyl 180 g

Torku Üzüm Suyu 250 ml

Cam Ülker Napoliten 33 g

Ülker Kare Çikolata Çilekli Beyaz 60 g

Ülker Çikolatalı Kare Karadutlu Bitter 60 g

Ülker Albeni 40 g

Ülker Metro 36 g

Toblerone 100 g

Eti Ahenk Gurme Gofret

Knorr Noodle Körili 66 g

Dardanel Hazır Yemek 185 g Kuskuslu

KAHVE DÜNYASI YILBAŞI ÖZEL KUTUSU

Kahve Dünyası her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden güzel çikolatalar ve kahvelerle Yılbaşı Özel Kutuları çıkardı. İşte Kahve Dünyası Yılbaşı Özel Sepet ve Kutuları!

Kahve Dünyası Yılbaşı Özel Premium Kutusu 150 TL, içeriği:

16'Lı Spesiyal Çikolata

1 Adet 250 Gram Yılbaşı Özel Lavi Çikolata Küp Kutu