Turşu kavanozuyla gaspı önledi
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Turşu kavanozuyla gaspı önledi

29.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:50
Turşu kavanozuyla gaspı önledi

Adana'da kasiyere bıçak çekerek para isteyen gaspçı, market çalışanı tarafından başına turşu kavanozu atılarak engellendi.

Adana'da kasiyere bıçak çekerek para isteyen gaspçı, market çalışanı tarafından başına turşu kavanozu atılarak engellendi. Olaydan sonra yakalanan gaspçı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olay, 21 Kasım günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske ve kapüşonlu bir kişi, girdiği marketteki raftan bir parfüm alıp kasaya geldi. Parfümün parasını ödediği sırada ceketinin içerisinden çıkardığı ekmek bıçağını kasiyer Nur Sima Y.'ye (20) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Nur Sima Y., kasayı açmayınca şüpheli, kasiyerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Nur Sima Y., eliyle kasadan destek alarak ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.

Markette görevli Ercan T. (42) ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ercan T.'nin market rafından alıp, attığı turşu kavanozu, gaspçının başına isabet etti. Başından yaralanan gaspçı, marketten çıkarak sokakta izini kaybettirdi. Korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.'yi ise market çalışanları teselli etti. Bu anlar markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, Caner Aydın (28) olduğunu tespit etti. Polis, marketten çıktıktan sonra olayda kullandığı bıçağı Seyhan Nehri'ne atan şüphelinin, dolmuşla önce babaannesine, ardından da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen baskında, gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Caner Aydın'ın, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, içki içtim. Daha sonra markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 TL para istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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