Markalaşma heyeti Çaycuma'ya geldi

Zonguldak Valiliği tarafından yürütülen "Markalaşma Projesi" kapsamında ilçeleri dolaşan heyet, Çaycuma'ya ziyarette bulundu.

Zonguldak Valiliği tarafından yürütülen "Markalaşma Projesi" kapsamında ilçeleri dolaşan heyet, Çaycuma'ya ziyarette bulundu.

Zonguldak Valiliği "Zonguldak İli Markalaşma Projesi" adında bir proje yürütüyor. Proje kapsamında, Zonguldak'ın kendini diğer şehirlerden farklı kılarak kültürel rekabet ortamında öne çıkabilmesini sağlayacak stratejiler geliştirilerek, ilin marka imajını güçlendirici planlamalar yapılıyor. 60 günde tamamlanması düşünülen proje kapsamında, Zonguldak'ın tüm ilçeleri dolaşılarak markalaşma potansiyeli olan doğal, kültürel, tarihi varlıklar araştırılıyor. Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde, Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği koordinasyonunda ve Zonguldak Turizm Tanıtım Grubu'nun katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Çaycuma'ya gelen proje heyeti Çaycuma Belediyesini de ziyaret etti.

Çaycuma Belediyesi Başkan Vekili Sezai Bilici'nin ağırladığı heyet Çaycuma Belediyesi yetkililerinden ilçenin tarihi, doğal ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldıktan sonra Kadıoğlu köyüne giderek mozaiklerin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. 13 yıl önce bulunan ve koruma çatısı ile ziyaretçi merkezi yapılamadığı için üstü toprakla örtülerek ziyarete kapalı tutulan mozaikler hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Çaycuma Halk Eğitim Merkezine gelerek pelemet bezi dokuma atölyesini gezdi. Burada yöresel dokumaları inceleyen heyete, Çaycuma Belediyesince Seka Sosyal Tesisleri'nde yöresel yemeklerden oluşan öğle yemeği ikram edildi. Heyette markalaşma projesini yürüten OZC İnternet Teknolojileri firması yetkililerinin yanı sıra Zonguldak Valiliği Turizm Tanıtım Grubu ofisinde görev yapan uzmanlar da yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı