Mardinli üniversite öğrencileri Filistin'e destek için grafiti çizdi
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Mardinli üniversite öğrencileri Filistin'e destek için grafiti çizdi

Mardinli üniversite öğrencileri Filistin'e destek için grafiti çizdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de üniversiteli kız öğrenciler, Filistin direnişi ve işgal altındaki Kudüs'e destek için bir evin duvarına grafiti çizdi.

Mardin'de üniversiteli kız öğrenciler, Filistin direnişi ve işgal altındaki Kudüs'e destek için bir evin duvarına grafiti çizdi.

Öğrenciler Merkez Artuklu ilçesinde Yalım Mahallesinde bir evin duvarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sırtında çuvalda Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin evlerinin yer aldığı görsel ile Türkiye ve Filistin bayrakları çizdi, "Siyonizm kutsalını çalıyor, uyan ey Müslüman" yazdı.

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Leyla Elalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı tepkilerini dile getirmek için arkadaşlarıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda izin aldıkları dedesinin evinin duvarına grafiti yaptıklarını kaydeden Elalmış, şöyle konuştu:

"Duvara bir grafiti yaptık. Burada Netanyahu sırtındaki çuvalında Kudüs ve Kudüs'te bulunan evleri çalıyor. Bütün Müslümanlara şunu söylemek istiyorum. Kudüs'e giden yol tevhitten geçiyor. Müslümanlar bir olur Kuran'a ve sünnete sımsıkı sarılırsa Kudüs'e de sahip çıkar. Hep birlikte bu zulmü durduralım."

Filistin'de özellikle kadın ve çocukların zulme maruz kaldığının altını çizen Elalmış, "Orada kafirlere karşı direniş gösteren kadınların yanandayız. İnşallah onlar başaracak ve zafere ulaşacaklar. Hepimiz onlarlayız. Destek amaçlı biz de bunu yaptık. Bu belki denizde bir damla, bir kum tanesi. Umarım uyanışa vesile olur." ifadelerini kullandı.

Beyza Nur Güneş ise insanları bilinçlendirmek istediklerini belirterek, başta Filistinli kadınlar olmak üzere orada zulüm gören bütün Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ev sahibi Şeyhmus Ömer de gençlerin yaptığı çalışmayı takdirle karşıladığını söyledi.

Herkesin üzerine düşeni yerini getirmesi gerektiğini ifade eden Ömer, "İsrail bir terör devletidir. Çocuklarımız çok güzel bir şey yaptılar. Herkesin Filistin'i desteklemesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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