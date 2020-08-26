Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve uluslararası alanda katıldığı kuaförlük ile saç ve tasarım yarışmasında kupa alan Yusuf Aydın, işsiz olan ve meslek öğrenmek isteyen 10 gence meslek öğretmek için kolları sıvadı.

Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje
26.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:39

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve uluslararası alanda katıldığı kuaförlük ile saç ve tasarım yarışmasında kupa alan Yusuf Aydın, işsiz olan ve meslek öğrenmek isteyen 10 gence meslek öğretmek için kolları sıvadı. Aydın, bu 10 kişiye belgelerini alana kadar maddi ve manevi destek sağlayacağını söyledi.

Kızıltepe Ali Ertaş Caddesi üzerinde 15 metrekarelik bir dükkanda 15 yıla yakın kuaförlük yapan Yusuf Aydın, bununla yetinmeyip kendini geliştirdi. Saç tasarımı alanında eğitimler alan Aydın, kısa sürede Mardin'in tanınan kuaförleri arasında yerini aldı. Kuaför Aydın, Türkiye'de düzenlenen yarışmada ilk 30'a girerek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansını elde etti. Aydın ekibiyle birlikte 14-15 Nisan 2019'da 17 ülkenin katılımıyla Ukrayna'nın Kiew şehrinde düzenlenen dünya kuaförler yarışmasında en iyi saç ve tasarım alanında 3'üncülüğü elde etti. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2'ncilik olmak üzere 5 ayrı dalda Türkiye'ye kupaları getirmeyi başardı. Aydın şimdi de meslek öğrenmek isteyen gençler için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Aydın, meslek öğrenmek isteyen 10 gence kuaförlük eğitimleri verecek. Aydın, bu 10 kişiye belgelerini alana kadar maddi ve manevi destek sağlayacak.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Aydın, "Mardin halkına çok güzel projelerle hizmet edeceğim. Bu projemden ilki maddi imkanı olmayan ve kuaförlük mesleğini öğrenmek isteyen 10 gencimize ücretsiz eğitimler vereceğim. Belgelerini alana kadar onlara olan desteğim devam edecek. Sosyal sorumluluk kapsamında elimi taşın altına sokuyorum. Bu projemin başta Mardin'deki kendi meslektaşlarıma daha sonra Türkiye'deki meslektaşlarıma örnek olmasını istiyorum. Bu proje için herkesten destek bekliyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Ekonomi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Son Dakika: Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Mardinli ödüllü kuaföründen anlamlı proje - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:46:57. #1.14#
title