Mardinli Muhtarlar Kocaeli'ni Beğendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kardeş il Mardin ile kurulan kardeşlik köprüsü projesi kapsamında Mardinli muhtarlar Kocaeli’yi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde gördüler.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kardeş il Mardin ile kurulan kardeşlik köprüsü projesi kapsamında Mardinli muhtarlar Kocaeli'yi ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde gördüler.
Kardeş şehir Mardin'den gelen muhtarlar Sekapark otelde düzenlenen kahvaltı programından sonra Orhan Camii, Sırrı Paşa Konağı ve Kültür Tepesi'ni ziyaret ettiler. Rehberler eşliğinde tarihi mekanları gezen muhtarlar Orhan Camii'ne hayran kaldılar. Tarihi Orhan Camii ziyaretinden sonra yürüyerek Selim Sırrı Paşa konağına gelen misafirler burayı da yerinde görme fırsatı buldular. Rehber eşliğinde konağı gezen ziyaretçiler konağın eski sahiplerinin hikayeleri ile adeta geçmişe yolculuk ettiler. Büyükşehir Belediyesi, yıllardır virane halde bulunan 19. yüzyılın önemli tarihi miraslarından Selim Sırrı Paşa Konağı'nı kısa süre önce restorasyonunu tamamlayarak ziyarete açmıştı. İzmit konakları arasında mimari, estetik ve üslup bakımından çok farklı bir özelliğe sahiptir. Körfeze olan manzarası ile dikkat çeken iki katlı ahşap konağın iç duvarları ahşap bezeme ve kalem işlemelerle süslenmiştir. Konaktaki bazı malzemeler Fransa'dan özel olarak getirilen tuğlalarla örülmüştür. Bu özelliği ile kentte ender bulunan konaklardandır.
Öğlen yemeğinin ardından tren garı ile otogar arasında tramvay ile şehir turu yapan misafirler daha sonra Fevziye Camii'ni ziyaret etti. Cami şehir tutunun ardından Mardin'den gelen muhtarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilen, Seka Kağıt Fabrikası içindeki 8 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yer alan Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Özel tasarım galerileri, bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları ve bilim kafenin yer aldığı Bilim Merkezini yerinde görme fırsatı bulan Mardinli muhtarlar deney yapıp sergi alanlarını gezdiler.
Kasım 2016'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin endüstriyel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla oluşturduğu Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük kağıt müzesi SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Kağıt Müzesi Mardinli muhtarlar tarafından ziyaret edildi. Bulunduğu şehre ve ülkemize yıllarca hizmet vermiş kağıt fabrikasının, kapandıktan sonra müze olarak sergilenmesinin çok güzel bir çalışma olduğunu belirten muhtarlar müzeye hayran kaldılar.
Kocaeli'ne kardeşlik köprüsü projesi kapsamında ziyaret gerçekleştiren muhtarlardan Mardin Midyat Bahçelievler muhtarı Ayşe Savaşçı Kocaeli'ni çok sevdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi Mardin'in bütün muhtarları Kocaeli'ne getirdi. Biz de Mardinli muhtarlar olarak Kocaeli'ndeki muhtarları Mardin'e bekliyoruz. Kocaeli ile Mardin arasında kardeşlik köprüsü kuruldu. Bu çok güzel bir proje. Burada bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Kocaeli'nin güzel yerlerini gezdik, tarihi yerleri gördük. Mardin'deki iki kadın muhtardan birisi olan Mardin Derik Alagöz mahalle muhtarı; Nebahat Durmaz; "Ben bir kadın muhtar olarak hangi makama gitsem ilgi alaka çok oluyor. Kaymakamımız, belediye başkanımız bizimle ilgileniyor. Halkımızın ihtiyaçlarını aktarabiliyoruz. Kadın muhtarlarımızın sayısı inşallah daha da artacaktır. Biz Kocaeli Belediyesiyle kardeş olduk. Buradakileri de Mardin'e bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Kocaeli turunda muhtarlara eşlik eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, "Mardin Büyükşehir Beleyesi olarak bugün 106 muhtarımızı büyükşehir belediyemizin daire başkanları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine misafir olduk. Bize fırsat sağlayan sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Mardin ile Kocaeli'nin kardeş şehir ilan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Mardin Büyükşehir Belediyemiz ile yakın ilişki içerisinde hem alt yapı hizmetlerinde hem de sosyal projelerde birlikte çalışmalar yürütüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu kapsamda sosyalleşip hem gençlerimizin diriliş kampında ağırlanmasında hem muhtarlarımızın tamamını Kocaeli ilinde yapılan hizmetlerle bu güzellikleri göstermesiyle ciddi desteklerini görüyoruz. Bu kardeşlik ve dostluk için bu fırsatı veren büyüklerimize teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ