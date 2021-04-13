Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
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Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu

Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GÜVENLİK güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.A., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu.

GÜVENLİK güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.A., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu. 

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan S.A., yaptıkları ikna çalışmalarıyla teslim olmasını sağladı. Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.A., güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.A., sorgusunun ardından ailesiyle buluştu. 7 yıl aradan sonra kızlarına kavuşan anne ve baba uzun süre hasret giderdi. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü. 

 


Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu
Son dakika haber... İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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