Mardin Suikast Amaçlı Mardin'e Gelen Kadın PKK'lı Yakalandı

Suikast amaçlı Mardin'e gelen kadın PKK'lı yakalandı



MARDİN'in Dargeçit ilçesine suikast tarzı eylem yapmak amacıyla gelen kadın PKK'lının keşif yaparken yakalandığı belirtilirken, yakalanan bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte tabanca, el bombası ve patlayıcı düzeneğinde kullanılan bazı malzemelerin de ele geçirildiği belirtildi.



Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Dargecit İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan operasyon sonucu "Rozarin" kod adlı Mevlüde Gündüz isimli PKK terer örgütü mensubu 1 Temmuz'da saat 22.00 sıralarında Dargeçit İlçesi Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde, ablası adına kayıtlı kimlik ile yakalandı.Yakalanan "Rozarin" kod adlı Gündüz ile ilgili yapılan araştırmada, 2007 yılında İstanbul'da yasa dışı tüerör örgütüne katıldığı, uzun süre Kandil alanında suikast tarzı eylem eğitmenliği yaptığı ve 2016 yılında "Kerboran" olarak adlandırılan Dargeçet alanına geldiği ortaya çıktı.



Dargeçit ilçesine bazı polis noktalarına eylem amaçlı geldiği ve buralarda keşif yaptığı belirtilen kadın PKK'lının kaldığı evde yaphılan aramada ise, 1 adet 7.65 kalibrelik Baretta tabanca, silaha ait 2 şarjör, 18 adet fişek, 1 adet Rus yapımı f1 savunma tipi el bombası, tahmini 300 gram toz TNT, patlayıcı düzeneği yapımında kontrol amaçlı kullanılan 1 adet ölçü aleti, 4 adet alfa fire uzaktan kumandalı bomba alıcısı, alıcı vericilere ait 3 adet kumanda, 2 adet Duracell marka güç kaynağı,1 adet el yapımı zaman ayarlı anahtar sistemi ve yaklaşık 10 adet elektrikli kapsül de ele geçirildiği belirtildi.