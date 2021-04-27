Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu
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Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Yaşam

Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu Mardin'in esnaf ve vatandaşlar 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu.

Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu

MARDİN - Mardin'in esnaf ve vatandaşlar 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma ile korona virüsün biteceğini ümit ediyor.

Günde 350'den fazla insanın öleceğine vatandaşların evlerine kapanmasının daha iyi olacağını kaydeden vatandaşlardan Faruk Akar, "Bence iyi oldu. Allah razı osun Cumhurbaşkanımızdan. Milletin sağlığı için bu tür şeyleri yapıyor. Bence olumludur. Milletin sağlığını düşünerek yapıyor. Günlük 350'ye yakın insan öleceğine insanlar evine kapansın daha iyidir" dedi.

Sürecin insan sağlığı için ilerlediğini ifade eden vatandaşlardan Kenan Çetin, "Uzun süredir devam eden bir pandemi ile karşı karşıyayız. Hakikaten Türkiye'deki bütün dinamikleri ve ekonomiyi etkileyen bir durum söz konusu. Dolayısıyla sağlık her şeyin önünde olduğu için bunu öncelendirdiğimizi düşünüyorum. Kapanma ile ilgili hususlarda ise kesinlikle her ne kadar zor durumda olsak da ekonomik açıdan ülke olarak yapılması gereken insan sağlığını düşünmek, bu kapanmanın pandemideki artışı gerileteceğini düşünüyorum. Herkesin tedbirli bir şekilde davranacağına inanıyorum" diye konuştu.

Esnaf Kadri Elbaner de tam kapanma sürecinin ülkeye ve millete iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu
Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu
Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu
Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu
Mardin'de vatandaşlar tam kapanma ile korona virüsün biteceğinden umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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