Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon
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Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon

Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine...

01.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:38

Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon

MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve Derik Çataltepe Mahallesi'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 Eylül ve Ekim aylarında etkisiz hale getirilen 4 örgüt mensubunun intikamını almak ve Derik ilçe merkezinde bulunan kayyum ve güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan fakat hain emellerine ulaşamadan 2019 Aralık ayında jandarmanın yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilen aralarında Deşti Karker kod Servet Demir'in de bulunduğu 4 kişilik terör örgütü üyesine Suriye'den kuryeler aracılığı ile gelen silahları ve mühimmatlari Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarının temin etmesini sağlayarak yardım ve yataklık yapan 10 şahsın evine jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında H.B., A.Ö., B.Ö., N.D., M.N.D., İ.H.T., A.T., Y.Ç. ve E.A. gözaltına alınırken bir şahıs hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Mardin'de terör örgütü PKK ve işbirlikçilerine şafak vakti operasyon

Kaynak: İHA

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