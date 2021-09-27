Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi - Haberler
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Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Habermetre - Haberler | Toplum
Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Engelli Çocuklar Gönüllerince EğlendiMardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının engelli çocuklara yönelik, sosyal ve kültürel çevreyi tanımaları amacıyla üstü açık motivasyon aracıyla yapmış olduğu etkinlikte gönüllerince eğlendiler.

MARDİN (Habermetre) - Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının engelli çocuklara yönelik, sosyal ve kültürel çevreyi tanımaları amacıyla üstü açık motivasyon aracıyla yapmış olduğu etkinlikte gönüllerince eğlendiler. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, salgın döneminde sosyal hayattan uzaklaşmış olan özel gereksinimli çocukları bir araya toplayarak güzel zaman geçirmelerini sağlamak, yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel yerlerini tanıma amacıyla Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Hanımefendi Beyhan Demirtaş'ın katılımlarıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Organize Sanayi Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve aileleri ile Mardin Fehmi Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel kaynaştırma sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri katılım sağladı. Öğrenci, öğretmen ve veliler Mardin Müzesini gezdikten sonra üstü açık motivasyon aracıyla Birinci Cadde ve Yeni Yol Caddesinde tarihi dokusuyla Mardin turu gerçekleştirdi. Kasımiye Medresesine gelen misafirler daha sonra medreseyi gezdi. Medresenin bahçesinde düzenlenen müzik etkinliği ile gönüllerince eğlenerek topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

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Haber: Engelli Çocuklar Gönüllerince Eğlendi - Haberler
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