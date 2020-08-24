Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı

Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı Mardin'in Midyat ilçesinde başlayan dizi çekimlerinin ardından kente gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

24.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:47

Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde başlayan dizi çekimlerinin ardından kente gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Tarihi yapıları ile ziyaretçi akınına uğrayan Midyat ilçesinde korona virüs nedeniyle dizi çekimlerine ara verilmişti. Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birçok kısıtlamalar kalktı. Virüs bulaşma riskini en aza indirmeyi amaçlayan dizi çekim seti ekipleri de korona virüs tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayarak çekimlerine başladı. Midyat ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda dizi çekimleri yeniden start aldı. Bunu duyan ziyaretçiler kente akın etti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Midyat'ta ziyaretçi sayısı, korona virüs sürecindeki durumundan bu yana artış gösterdi. Tedbirlerin alındığı Midyat Konuk Evi'nde ise ziyaretçi sayısının arttığı görüldü.

Tarbzon'dan Midyat'a geldi

Trabzon'dan Midyat'ı gezmeye geldiğini belirten Ümit Yiğit, kente hayran kaldığını ve dizi çekimleriyle beraber Midyat'ı merak ettiğini söyledi. Yiğit, "Midyat halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Midyat'ı hep merak etmişizdir. Diyarbakır bizi hayrete düşürdüğü gibi Midyat bizleri daha hayrete düşürdü. Genel kültürde buraların tam içeriği anlatılmıyor, gelip görmek lazımmış. Çok eski yıllardan beri birden fazla medeniyetin bir arada olduğu dost ve kardeş olarak bir arada gördüm. Dizi çekimlerinin Midyat'a çok faydası var, yerli ve yabancı turistler dizilerden buraları görüyor ve merak edip ziyaret ediyorlardır. Midyat'ta gerçekten de güzel bir misafirperverlik gördük, tüm Midyat halkına tekrardan teşekkür eder, memnuniyet duyduğumuzu söylemek isterim" dedi.

"Dizi çekimleri işlerimizi açtı"

Dizi çekimlerinin işlerini açtığını aktaran reyhani oyuncusu İbrahim Alan ise ziyaretçi sayısının artış gösterdiğini belirterek, "Midyat'ın tarihi mekanları korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca sessiz kaldı. Sağlığını düşünen vatandaşlar evlerden çıkmadı. Geçen sene Midyat'a yaklaşık olarak 3 milyon turist gelmekteydi. Pandemiden dolayı turist sayısı azaldı. Ama Midyat'ta çekilen diziler sayesinde turist sayımız git gide yükseldi ve bu durum işimizi ciddi bir şekilde etkiledi. Çünkü, turist sayısı ne kadar fazla olursa bizler de o kadar çalışıyorsduk, rehyani oynuyorduk. Turist sayısını azalmasıyla oyunlar durdu, her şey kısıtlandı, bizler de bu durumdan çok ciddi bir şekilde etkilendik. Turistlerin buraya dizi çekimlerinden dolayı bayağı ilgisi arttığı için merak edip buraya ziyaret etmeye geliyorlar" diye konuştu.

Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı 3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı Güncel
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Politika
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Güncel
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Kıvılcım Ural, maske takmayan eşi Kaan Tangöze'yle kavga edip Bodrum'dan İstanbul'a döndü
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
Annesini uykuda bıçakladı, koynundaki 600 lirayı alıp kayıplara karıştı
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa doğum günü mesajıyla duygulandırdı: Gülüşünü hayal ediyorum
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Fuat Çapa Sinan Gümüş Eddie Newton Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Adana Bursa Kozan
Şu an buradasınız: Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 13:47:59. #1.15#
title