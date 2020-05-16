Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan kan bağışına destek
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Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan kan bağışına destek

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Kızılay'ın azalan kan stokuna destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan kan bağışına destek
16.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:17

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Kızılay'ın azalan kan stokuna destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarının kritik düzeylere indiği bugünlerde yapılan çağrılar üzerine toplumun çeşitli kesimlerinden kan bağışı kampanyasına destek artarak devam ediyor. Mardin'de 15 Temmuz Parkındaki Kızılay'ın kan bağışı tırında kan bağışı kampanyasına destek veren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın çağrısı üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da kampanyaya destek olmak amacıyla adliye personelleriyle birlikte kan bağışında bulunarak Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi.

Kan bağışı tırına giderek hem kan bağışında bulunan hem de kan bağışı çağrısı yapan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Ülkemiz ve tüm dünya korona virüs ile savaş verdiği bu zamanda biz de Mardin Adliyesi olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Bu proje uzun bir süredir Mardin'de yürütülmekte. Dün Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörümüzün çağrısı üzerine bugün Mardin Adliyesi olarak buradayız. Bizde Mardin Valiliğine çağrıda bulunuyoruz. Yarın veya sonraki gün sosyal sorumluluk projesine Mardin Valiliğinde tüm kurumlarıyla katkıda bulunacağını düşünüyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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