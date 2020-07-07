Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turhan, Tokat'tan uğurlandı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, yeni görev yerine uğurlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, yeni görev yerine uğurlandı.

Tokat Adliyesi önünde düzenlenen veda töreninde Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Turgutalp, Turhan'a çiçek verdi.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ta görev yaptığı süre içinde iyi bir çalışma ortamı oluşması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Çalışma ortamının iyi olmasında emeği geçenlere teşekkür eden Turhan, "Mardin'de açık bir kapınız var. Yolu düşen, düşecek olan herkesi bekliyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Veda törenine Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüp Azacık, cumhuriyet savcıları ve hakimler ile adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA