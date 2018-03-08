Mardin Çocuk Yaşta Evlendirildi, 5 Yıl Sonra Kocası Terketti, 3 Çocukla Yaşama Devam Ediyor-Hd

Mardin'in Derik ilçesinde, 18 yıl önce görücü usulü ile evlendirilen ve 3 çocuğu ile kocası tarafından 13 yıl önce terk edilen Türkan Aslan, İş-Kur bünyesınde belediyede çalışarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Aslan, dünya kadırnlar günü olarak kutlanan 8 Mart'ın aynı zaman kendisinin doğum günü olduğunu belirtirken, küçük çocuklar kendisine hem doğum günü hem kadınlar günü nedeniyle hediler verdi. Derik ilçesinde 3 çocuğuyla yanlız yaşayan Türkan Aslan, Derik Belediyesi'nce, küçük çocuklar için oluşturulan oyun alanında İş-Kur kapsamında çalışarak 3 çocuğunu geçindirmeye çalışıyor. Derik ilçesinde 17 yaşında iken görücü usuü ile evlendirilen ve 3 çocuk dünyaya getiren Aslan, eşi tarafından 5 yıl evle kaldıktan sonra terk edildiğini söyledi. 3 çocuğu ile ortada kalan 35 yaşındaki Aslan, yaşam mücadelesi verirken, 8 Mart dünya kadınlyar gününün aynı zamanda kendi doğum günü olduğunu söyledi. Aslan'ın oyun alanında ilgilendiği küçük çocuklar, Terkün Aslan'ın hem doğum gününü hem dünya kadırlar gününü hediyeler vererek kutlarken, Aslan'da çocuklara şeker vererek teşekkür etti.

Devletin sağladığı imkanlarla tek başına hayat mücadelesi vererek 3 çocuğuna baktığını belirten Aslan, 16-17 yaşlarındayken, hiç görmediğim biriyle görücü usulüyle evlendirildim. Evli kaldığım 5 yı içerisinde 3 çocuk dünyaya getirdim. Allahıma çok şükür, kimseye muhtaç olmadan çalıştım. Ev temizliğine gittim, devlet kapısında, İş Kur bünyesindeki işlerde çalışıyorum. Böylece çocuklarımın geçimini sağladım. 3 çocuğum için tek başıma hayat mücadelesi vermişim ve Allahıma binlerce şükür şu anda çok güzel okullarda okuyorlar. Büyük kızım 18 yaşındaki kızım Rozelin Sağlık Meslek Lisesi son sınıfta okuyor. 16 yaşındaki oğlum Hasan lise 2'inci sınıfta ve başarılı bir öğrenci. 14 yaşındaki oğlum Yusuf da ortaokul son sınıf öğrencisi. İş Kur bünyesinde çalışıyorum ve eşim olmamasına rağmen çocuklarımı devlet kapısında büyütmüşüm. Kadınlar umarım ezilmez, mutlu bir yaşam sürer. Erkeklerden ricam lütfen kadınlarınızı aldatmayın. Kadınlar birer çiçektir, su verdin mi yetişir, su vermediğin zaman o kadın solup gider, tıpkı benim gibi dedi.