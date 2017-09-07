24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, 21 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen festival kapsamında, bas dehası Miller, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.



Marcus Miller, üstün yetenekli genç müzisyenlerle sahnede yer alacak ve yeni albümünden eserlerini seslendirerek, farklı bir repertuarla izleyicinin karşısında olacak.



Avrupa Turnesi'ni Türkiye'den başlatacak olan cazın duayen ismi Miller, cazdan, Latin müziğine, afro beat'ten reggae'ye uzanan geniş yelpazesiyle sahneye çıkacak.



Piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen şarkıcı, Türkiye cazını ve Anadolu müziğini yakından tanıyor.



Biletler, yarın satışa çıkıyor



Marcus Miller konserinin biletleri 8 Eylül Cuma günü 10.30'da satışa sunulacak. Erken dönem fiyatları 150, 120, 100, 80 ve 50 lira olarak belirlenen biletlerin sahne önü ise 200 liradan satılacak.



Biletler, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında edinilebilecek. Konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışa sunulacak.



Lale Kart sahipleri biletlerini yüzde 25'e varan özel indirimle alabilecek. Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışına ise bugün başlandı.