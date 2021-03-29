Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Maraşlı dizisi Kahramanmaraş'ta mı çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı hangi ülkede, hangi ilde çekiliyor? Maraşlı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Dizinin başlamasıyla birlikte dizinin Kahramanmaraş şehrinde mi çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki dizi nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi Maraş'ta mı çekiliyor İstanbul'da mı çekiliyor?

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

En çok merak edilen konulardan birisi Maraşlı dizisinin nerede çekildiğidir. Maraşlı dizisi isminden dolayı birçok insanın Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden olmaktadır. Lakin Maraşlı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir.

Kısacası ekranların izlenme rekoru kıran Maraşlı dizisi İstanbul şehrinde çekilmektedir. Dizinin Fatih (Beyazıt) ve civar ilçelerde çekildiği düşünülmektedir.

MARAŞLI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı dizisi yeni bölümü her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…