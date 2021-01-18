Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı yeni bölüm izleme linki!

Maraşlı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Maraşlı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Maraşlı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Maraşlı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Maraşlı'nun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MARAŞLI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Maraşlı 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kızımı bu hale sokanlar bu evin içinde..."

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MARAŞLI SON BÖLÜM (1. BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



MARAŞLI YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

