Maraşlı hangi gün, hangi kanalda? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı canlı izle!

Maraşlı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Maraşlı hangi gün, hangi kanalda? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı canlı izle! İşte Maraşlı dizisi hakkında ayrıntılar...

Maraşlı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Maraşlı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Maraşlı'nun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MARAŞLI HANGİ GÜN?

Maraşlı 25 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi?

Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MARAŞLI SON BÖLÜM (1. BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



MARAŞLI YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

