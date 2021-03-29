Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle!Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Mar

Ekranları sevilen dizisi Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Maraşlı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Maraşlı canlı izle, Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Maraşlı canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

MARAŞLI CANLI İZLE (20.00)

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!

